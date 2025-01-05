В 2024 году население сократилось в 12 уездах Эстонии

По данным Министерства внутренних дел Эстонии, население Таллинна за последний год увеличилось на 256 человек, а всего Харьюского уезда - на 1897. По положению на 1 января 2025 года в Таллинне было зарегистрировано 461 602 жителя, в остальной части Харьюмаа проживали еще 187 469 человек.

Население Тартуского уезда выросло на 777 человек, в том числе на 13 - в городе Тарту. Основной рост пришелся на три прилегающие к Тарту волости - Камбья (+320 человек), Луунья (+178) и Тартускую волость (+172).

На Хийумаа население выросло за год на 20 человек, приблизившись к 10 000 жителей. На соседнем Сааремаа население сократилось на 49 человек.

В остальных 12 уездах население сократилось. Наибольшее сокращение произошло в Ида-Вирумаа, где за год стало на 1794 жителя меньше. Еще в 11 уездах сокращение населения составило от 542 (Ляэне-Вирумаа) до 49 (Сааремаа).

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