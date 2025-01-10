Крупный разработчик снабдит сверхбыстрыми зарядными устройствами парковки торговых центров Таллинна и Пярну

Новые зарядные станции будут установлены рядом с торговыми центрами Nautica и Lasnamäe Centrum, а также на парковках Capfield при Lasnamäe Prisma, Lasnamäe Bauhaus, Tondi Selver и Pärnu Maxima XXX. Это стратегические места, позволяющие сделать так, чтобы зарядки стали ближе к владельцам электромобилей, там, где люди бывают каждый день.

„Наша цель – сделать зарядку электромобилей еще более естественной и простой, чем заправка. Торговые центры, продуктовые и хозяйственные магазины предлагают прекрасную возможность совместить зарядку с повседневными делами. Это не только удобно, но и экономит время“, – сказал Вильяр Конт, руководитель сферы по э-мобильности на рынке Эстонии Enefit Volt.

По его мнению, на фоне растущего спроса требуется все больше решений для зарядки повышенной мощности. „Сверхбыстрые устройства на 300 кВт гарантируют, что на зарядку будет уходить минимум времени. В условиях высокого темпа жизни это будет людям чрезвычайно полезно. Нам приятно, что в сотрудничестве с Capfield мы можем сделать жизнь посетителей торговых центров значительно удобнее“.

Новые системы позволяют одновременно заряжать до 36 электромобилей. Пункты зарядки в Таллинне и Пярну станут одними из самых мощных в сети Enefit Volt.

„Как владельцы торговых центров мы видим, что ожидания и запросы клиентов постоянно меняются, – сказал руководитель отдела недвижимости и развития бизнеса Capfield Реймо Симсалу. – Зарядные устройства для электромобилей уже не просто дополнительная услуга, а необходимая часть современного торгового центра. Вместе с Enefit мы можем предложить нашим посетителям комфорт благодаря ориентированной в будущее инфраструктуре“.

Установка зарядных устройств будет производиться постепенно, а все новые станции планируется открыть в течение 2026 года.

О компаниях Enefit Volt – крупнейшая в Эстонии сеть зарядки электромобилей, основанная на 100% на зеленой электроэнергии. Enefit ищет партнеров, на коммерческих площадях которых можно инвестировать в зарядные решения и совместно создавать клиентам лучшие возможности для зарядки. Если вы заинтересовались, подробности можно узнать на сайте enefitvolt.com, написав по адресу info@enefitvolt.com или позвонив 777 3030. Все наши зарядные устройства указаны на карте сети общественных зарядных станций Enefit Volt. Capfield OÜ является владельцем и девелопером торговых центров в Эстонии. Миссия компании – управлять торговыми центрами, отвечающими современным запросам и ожиданиям потребителей, и развивать такие центры. В портфолио Capfield входят шесть торговых центров в Эстонии общей арендуемой площадью (GLA) более 90 000 м² и различные участки под застройку.

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