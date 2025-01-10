Крупный разработчик снабдит сверхбыстрыми зарядными устройствами парковки торговых центров Таллинна и Пярну(2)
Enefit и Capfield приступили к совместной работе по установке в общей сложности 18 новых общественных зарядных устройств для электромобилей на стоянках шести торговых центров Capfield в Таллинне и Пярну. Все зарядные устройства на 320 кВт будут сверхбыстрыми и позволят заряжаться для пробега в 100 километров всего за несколько минут.
Новые зарядные станции будут установлены рядом с торговыми центрами Nautica и Lasnamäe Centrum, а также на парковках Capfield при Lasnamäe Prisma, Lasnamäe Bauhaus, Tondi Selver и Pärnu Maxima XXX. Это стратегические места, позволяющие сделать так, чтобы зарядки стали ближе к владельцам электромобилей, там, где люди бывают каждый день.
„Наша цель – сделать зарядку электромобилей еще более естественной и простой, чем заправка. Торговые центры, продуктовые и хозяйственные магазины предлагают прекрасную возможность совместить зарядку с повседневными делами. Это не только удобно, но и экономит время“, – сказал Вильяр Конт, руководитель сферы по э-мобильности на рынке Эстонии Enefit Volt.
По его мнению, на фоне растущего спроса требуется все больше решений для зарядки повышенной мощности. „Сверхбыстрые устройства на 300 кВт гарантируют, что на зарядку будет уходить минимум времени. В условиях высокого темпа жизни это будет людям чрезвычайно полезно. Нам приятно, что в сотрудничестве с Capfield мы можем сделать жизнь посетителей торговых центров значительно удобнее“.
Новые системы позволяют одновременно заряжать до 36 электромобилей. Пункты зарядки в Таллинне и Пярну станут одними из самых мощных в сети Enefit Volt.
„Как владельцы торговых центров мы видим, что ожидания и запросы клиентов постоянно меняются, – сказал руководитель отдела недвижимости и развития бизнеса Capfield Реймо Симсалу. – Зарядные устройства для электромобилей уже не просто дополнительная услуга, а необходимая часть современного торгового центра. Вместе с Enefit мы можем предложить нашим посетителям комфорт благодаря ориентированной в будущее инфраструктуре“.
Установка зарядных устройств будет производиться постепенно, а все новые станции планируется открыть в течение 2026 года.