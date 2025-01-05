Годовые продажи электромобилей Tesla упали впервые за десятилетие(4)
Компания Tesla сообщила о рекордных показателях поставок в четвертом квартале, но в целом не оправдала ожиданий рынка, что привело к падению цены ее акций на 6% 2 января. Показатели поставок за весь год впервые за всю историю компании снизились, что подчеркивает проблемы, с которыми сталкиваются производители электромобилей (EV) в условиях замедления глобального потребительского спроса. Об этом пишет литовский портал Delfi со ссылкой на Euronews.
Первое годовое снижение поставок
Компания Tesla объявила, что в четвертом квартале 2024 года поставила 495 570 автомобилей, а объем использования накопителей энергии составил 11,0 гигаватт-часов, что является рекордным показателем. Совокупные продажи Model 3 и Model Y достигли 471,93 тысяч. Других моделей (в том числе Model X, S и Cybertruck) - 23,64 тысяч.
Однако эти показатели не оправдали прогнозов аналитиков, которые ожидали более 510 000 единиц поставок. За весь прошлый год компания продала 1,79 млн автомобилей, что на 1,1% меньше показателей 2023 года.
Гендиректор Tesla Илон Маск ожидает, что в 2025 году поставки автомобилей вырастут на 20-30%, частично благодаря более доступному автомобилю, который, как ожидается, будет представлен в первой половине года, а также автономным технологиям компании.
Несмотря на разочаровывающие результаты продаж, инвесторы, как ожидается, сосредоточатся на траектории роста доходов Tesla и марже прибыли, когда компания представит отчетность за четвертый квартал 29 января.
Аналитики отмечают, что вялый потребительский спрос давит на продажи электромобилей. По мнению экспертов, эта проблема может усугубиться из-за намерений избранного президента США Дональда Трампа ограничить стимулы для электромобилей после своего возвращения в Белый дом.
Вызовы со стороны китайских конкурентов
Помимо ослабления спроса на рынках, Tesla сталкивается с усиливающейся конкуренцией со стороны китайских автопроизводителей.
Крупнейший китайский бренд, BYD, сообщил о поставках 4,3 млн электромобилей в 2024 году, включая 2,5 млн гибридов и 1,76 млн чистых EV. Tesla ввела скидки и другие стимулы, чтобы конкурировать на китайском рынке в начале 2024 года. Однако эти меры значительно сократили ее прибыль.
Из-за автоналога Таллинн ограничит бесплатную парковку электромобилей других самоуправлений в центре города
Таллинн намерен изменить порядок парковки электромобилей в центре города, чтобы впредь бесплатно парковаться там могли только те собственники или ответственные пользователи электромобилей, которые, согласно данным Регистра народонаселения, являются жителями Таллинна. Согласно проекту, новый порядок вступит в силу 1 июля 2025 года, однако его еще должно одобрить горсобрание.
По словам вице-мэра Кристьяна Ярвана, цель нововведения – обеспечить собственникам автомобилей равное обращение. „Когда вступит в силу новый налог на автомобили, будет сложно обосновать, почему жители других самоуправлений могут парковать свои электромобили в центре Таллинна бесплатно. Я уверен, что жители граничащих с Таллинном волостей смогут и в будущем парковать свои электромобили в столице“, – сказал Ярван.