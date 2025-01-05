Годовые продажи электромобилей Tesla упали впервые за десятилетие

Первое годовое снижение поставок

Компания Tesla объявила, что в четвертом квартале 2024 года поставила 495 570 автомобилей, а объем использования накопителей энергии составил 11,0 гигаватт-часов, что является рекордным показателем. Совокупные продажи Model 3 и Model Y достигли 471,93 тысяч. Других моделей (в том числе Model X, S и Cybertruck) - 23,64 тысяч.

Однако эти показатели не оправдали прогнозов аналитиков, которые ожидали более 510 000 единиц поставок. За весь прошлый год компания продала 1,79 млн автомобилей, что на 1,1% меньше показателей 2023 года.

Гендиректор Tesla Илон Маск ожидает, что в 2025 году поставки автомобилей вырастут на 20-30%, частично благодаря более доступному автомобилю, который, как ожидается, будет представлен в первой половине года, а также автономным технологиям компании.

Несмотря на разочаровывающие результаты продаж, инвесторы, как ожидается, сосредоточатся на траектории роста доходов Tesla и марже прибыли, когда компания представит отчетность за четвертый квартал 29 января.

Аналитики отмечают, что вялый потребительский спрос давит на продажи электромобилей. По мнению экспертов, эта проблема может усугубиться из-за намерений избранного президента США Дональда Трампа ограничить стимулы для электромобилей после своего возвращения в Белый дом.

Вызовы со стороны китайских конкурентов

Помимо ослабления спроса на рынках, Tesla сталкивается с усиливающейся конкуренцией со стороны китайских автопроизводителей.

Крупнейший китайский бренд, BYD, сообщил о поставках 4,3 млн электромобилей в 2024 году, включая 2,5 млн гибридов и 1,76 млн чистых EV. Tesla ввела скидки и другие стимулы, чтобы конкурировать на китайском рынке в начале 2024 года. Однако эти меры значительно сократили ее прибыль.

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