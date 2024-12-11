Пособие на покупку электромобиля будет доступно и для подержанных авто

Законопроект предусматривает, что максимальный размер пособия при покупке электромобиля останется на уровне 4000 евро как для физических, так и для юридических лиц. Однако условия эксплуатации автомобиля, связанные с получением пособия, будут упрощены: после покупки он должен будет находиться в собственности покупателя только два года вместе прежних четырех лет.

В будущем частные лица смогут ходатайствовать о пособии при покупке подержанного электромобиля возрастом до пяти лет. Максимальный размер пособия при этом также составит 4000 евро, но не более 25% от стоимости приобретаемого автомобиля. Кроме того, такой подержанный автомобиль должен быть куплен только у признанного автодилера и только в лизинг (то есть при полной оплате автомобиля покупателем пособие выдаваться не будет).

Новой возможностью станет дополнительное пособие в размере 1500 евро, за которым можно будет обратиться, если имеющийся автомобиль с двигателем внутреннего сгорания утилизируется надлежащим образом, а взамен приобретается новый или подержанный электромобиль. На такое пособие можно будет претендовать, если электромобиль будет приобретен в течение шести месяцев после удаления из регистра старого автомобиля.

Раньше на пособие на покупку электромобиля можно было рассчитывать только в том случае, если приобретается совершенно новое транспортное средство. Следовательно, тому, кто заинтересован в автомобиле с нулевым уровнем выбросов, придется выложить довольно значительную сумму.

Как показал опрос, проведенный в группе „Elektriautod Eestis“ в социальной сети Facebook, возможность получить пособие стало основным побудительным мотивом к тому, чтобы сменить автомобиль. Принявшие участие в опросе отмечали также, что при покупке использованного автомобиля финансовая выгода даже превышала размер пособия, и поэтому решение принималось в пользу б/у автомобиля.

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