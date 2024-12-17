Из-за автоналога Таллинн ограничит бесплатную парковку электромобилей других самоуправлений в центре города

По словам вице-мэра Кристьяна Ярвана, цель нововведения – обеспечить собственникам автомобилей равное обращение. „Когда вступит в силу новый налог на автомобили, будет сложно обосновать, почему жители других самоуправлений могут парковать свои электромобили в центре Таллинна бесплатно. Я уверен, что жители граничащих с Таллинном волостей смогут и в будущем парковать свои электромобили в столице“, – сказал Ярван.

Проект предусматривает изменение действующего порядка, позволявшего освобождать от платы за парковку транспортные средства с выбросами CO2, равными нулю граммов на километр. Согласно новому порядку, от платы за парковку будут освобождены только электромобили, владельцами или ответственными пользователями которых являются зарегистрированные жители Таллинна. Жители других самоуправлений должны будут оплачивать парковку электромобилей по действующим тарифам парковочных зон.

Число электромобилей в последние годы быстро росло. По состоянию на 1 ноября 2024 года в Эстонии было зарегистрировано 7834 электромобиля, из них 5443 (69%) – в Харьюском уезде. Для сравнения: когда 31 декабря 2015 года в Таллинне было введено освобождение от платы за парковку для электромобилей, в Эстонии было зарегистрировано только 1115 электромобилей. В то же время число общественных парковочных мест на улицах Таллинна практически не изменилось.

Программа устойчивой городской мобильности Таллинна до 2035 года ставит на первое место пешеходов, велосипедистов и пассажиров общественного транспорта, цель программы – содействовать активному и экологически чистому движению. Территория платной парковки в Таллинне разделена на четыре зоны: Кесклинн, Сюдалинн, Старый город и Пирита (в Пирита парковка платная только в летний период, с 15 мая по 15 сентября). В районе Кесклинн самое интенсивное движение и самая развитая сеть маршрутов общественного транспорта, он образует наибольшую часть общественной парковочной зоны.