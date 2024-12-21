„Купите себе электромобиль и отправляйтесь в Эстонию. Скучно не будет!“ Поездка в Таллинн на электромобиле превратилась для семьи из Латвии в настоящий квест

Эта история владельца электромобиля была опубликована на Delfi.lv. Перевод на русский - Rus.Delfi.lv.

„Езжайте в Эстонию на электромобиле, говорили они. Там зарядные станции на каждом углу, говорили они... Где-то в районе Пярну я понял, что до места назначения в Таллинне мне не хватит несколько десятков километров. Время было, я посмотрел, где ближайшая зарядная станция, и направился туда. И тут началось...

Станция № 1 не работает. Я подключаю кабель и пытаюсь начать зарядку через приложение Mobilly. Но каждый раз, когда станция подключается к автомобилю, оно тут же отключается. Ну и ладно, чего волноваться - времени много, да и другая станция через дорогу.

Подъезжаем к станции №2 (Eleport), подключаем кабель, начинаем заряжаться в приложении. Пока все хорошо, но чтобы киловатты начали заряжать мои батареи, мне все равно нужно нажать кнопку „старт“ на самой станции. На этот раз это не настоящая кнопка, а „старт“ на сенсорном экране. Экран ярко светится, но на мои постукивания и поглаживания не реагирует. Я пробую так и этак, никакой реакции. Я уже немного взвинчен, но особого стресса пока нет. Смотрю в Waze - следующая станция на пути к месту назначения примерно через 60 км. Отлично, поехали! Батареи хватит чуть больше чем на 100 километров.

Мы прибываем на станцию № 3, все выглядит обнадеживающе. Нужный нам разъем (CHAdeMO для японских машин) на месте, очереди нет. Но с зарядкой все равно проблема. Это какая-то более экзотическая станция, она не отображается в Mobilly. Ну, ладно, сложно что ли загрузить еще одно приложение на смартфон? Так и поступаю. Как только приложение установлено, начинается процесс регистрации. Выясняется, что без эстонского адреса и номера телефона зарегистрироваться невозможно. Приложение и, соответственно, зарядка в этой сети предназначены только для местных жителей. Очень гостеприимно, конечно. Теперь я немного напрягаюсь. Заряд на 40 километров, до следующей станции - 21 километр. Вариантов нет, надо ехать.