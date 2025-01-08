Прогнозы на новый год – литовцы верят в финансовый успех, а эстонцы настроены пессимистично

В опросе Citadele, 3% жителей Эстонии указали, что в ближайшие полгода их финансовое положение, вероятно, значительно улучшится, а 13% ожидают небольшого улучшения. Однако больше оказалось тех, кто настроен пессимистично: 47% эстонцев считают, что их финансовое положение ухудшится немного или значительно. Еще 31% полагает, что в первой половине 2025 года их денежная ситуация останется без изменений.

„Пессимизм среди жителей Эстонии достаточно высок, учитывая, что снижение ставок Euribor и спад инфляции оставляет в распоряжении многих семей больше денег, а экономика Эстонии наконец начала демонстрировать признаки улучшения. С другой стороны, новый год начался с повышения налогов, и в будущем их станет только больше. СМИ активно обсуждают эти налоговые изменения, особенно в ключе того, насколько меньше денег будет оставаться у людей из-за новых налогов“, - отметил руководитель розничного банкинга Citadele в странах Балтии и член правления банка Эдвард Ребане.

Он добавил, что на настроение людей также сильно влияет общий экономический фон в стране. „Хотя экономика Эстонии улучшилась, она долгое время находилась в плохом состоянии, что сказывается на уверенности людей. Это подтверждают и результаты нашего опроса, согласно которым в Литве с более сильной экономикой уверенность жителей в своем финансовом положении значительно выше, – сказал Ребане. – Восстановление уверенности людей часто происходит медленнее и с запозданием, даже если экономическая ситуация улучшается“.