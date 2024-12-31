Экономика
31.12.2024, 18:29

ИНТЕРВЬЮ | Новогоднее обещание крупнейшего банка Эстонии: у частных лиц и предприятий будет оставаться больше денег

 
В следующем году эстонская экономика может выиграть от дальнейшего снижения процентных ставок, считает Индрек Нууме, руководитель отдела корпоративного банковского обслуживания LHV Pank.
В следующем году эстонская экономика может выиграть от дальнейшего снижения процентных ставок, считает Индрек Нууме, руководитель отдела корпоративного банковского обслуживания LHV Pank.
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

Индрек Нууме, руководитель корпоративного банковского обслуживания и член правления LHV Pank сказал в интервью изданию Delfi Ärileht, что повышение или понижение подоходного налога на 2% не оказывает влияния на бизнес, но в стремительном снижении ставок по кредитам заключено много плюсов.

В конце года появилось несколько противоречивых новостей: с одной стороны, наконец-то снова стал расти экспорт, с другой стороны, мы узнали, что компания Ericsson в последний момент отказалась инвестировать в Таллиннский инновационный центр. В свете этих новостей как, по-вашему, обстоят дела в эстонской экономике — хорошо или по-прежнему плохо?

Объем корпоративного кредитования в Эстонии составляет около 10,5 миллиарда евро. Ежегодный прирост составляет около 500-600 миллионов евро. В октябре кредитный рынок вырос на 5,8%. Довольно неплохие темпы, учитывая, что в период с 2009 по 2019 год рост составлял обычно 2-5% в год. В промежуточные годы инфляция была выше, но сейчас мы вернулись к верхней границе обычного роста. Любой рост означает инвестиционную уверенность и инвестиционную активность.

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии