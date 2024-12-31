31.12.2024, 18:29
ИНТЕРВЬЮ | Новогоднее обещание крупнейшего банка Эстонии: у частных лиц и предприятий будет оставаться больше денег
ФОТО: | Delfi Meedia
Индрек Нууме, руководитель корпоративного банковского обслуживания и член правления LHV Pank сказал в интервью изданию Delfi Ärileht, что повышение или понижение подоходного налога на 2% не оказывает влияния на бизнес, но в стремительном снижении ставок по кредитам заключено много плюсов.
В конце года появилось несколько противоречивых новостей: с одной стороны, наконец-то снова стал расти экспорт, с другой стороны, мы узнали, что компания Ericsson в последний момент отказалась инвестировать в Таллиннский инновационный центр. В свете этих новостей как, по-вашему, обстоят дела в эстонской экономике — хорошо или по-прежнему плохо?
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