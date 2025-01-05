Министр финансов рассказал, будет ли 2025 год труднее для жителей Эстонии

„В целом, согласно прогнозам, ситуация в 2025 году будет такова, что у людей на руках будет оставаться больше денег благодаря более быстрому росту реальных пенсий и падению ставки Euribor. Но налоги и инфляция в совокупности окажут небольшое негативное влияние на зарплаты“, – сообщил Лиги в предновогоднем интервью ERR, отвечая на вопрос, будет ли 2025 год труднее для жителей Эстонии.

„Но я хотел бы напомнить всем тем, кто ругает повышение налогов, я считаю пугающе глупым, когда лидеры общественного мнения связывают экономический спад с повышением налогов, – добавил министр. – Один из них – Рауль Эаметс, например, о котором говорят как о крупном эксперте. Ни один эксперт не должен говорить о том, что повышение налогов является основным фактором, тормозящим экономический рост“.

По словам министра, реальный макроэкономический эффект заключается в том, что государство берет меньше кредитов, чем могло бы, и сокращает свои расходы: „Этим мы сдерживаем экономический рост, но у нас нет другого выбора“.

По оценке Лиги, повышение налогов в 2025 году не станет непосильным бременем для экономики и налоговые поступления в основном останутся в обороте.

В канун нового года он пожелал жителям Эстонии более оптимистичного взгляда на 2025 год. „Если сравнивать экономические показатели и настроения, то проклятий было непропорционально много, – сказал Лиги. – Большой пессимизм царит в опросах настроений, которыми оперирует и блещет Институт конъюнктуры. Настроение, безусловно, должно быть улучшено, чтобы предприниматели и частные лица могли смело заниматься бизнесом. Если мы будем постоянно браниться, что все рушится, это будет сдерживать экономический рост. Но в качестве утешения могу сказать, что фундаментальные показатели все же обещают экономический рост и через год реальные доходы определенно будут выше“.

Министр подчеркнул, что ситуация не так уж плоха, а реальные доходы растут уже два года.

„И, несмотря на войну, наша экономика на самом деле развивается относительно неплохо. Особенно хорошо обстоят дела с доходами частных лиц. Мы справимся. Так что давайте будем оптимистами. Лучшие времена впереди, до них рукой подать“, – считает Лиги.

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