Рауль Ребане: в „Википедии“ о некоторых местах Эстонии больше информации на русском или английском, чем на эстонском

„Для начала нужно поверить в то, что имидж можно изменить. Нужно проанализировать, что о нас известно и какими словами нас характеризуют, - цитирует Рауля Ребане портал RusERR.

Далее Ребане переходит к тому, как воспринимается Эстония за пределами нашей страны и как могла бы воприниматься.

„Например, хороша фраза „Эстония – э-государство“. Эту идею нужно визуализировать и использовать везде, от аэропорта до деревни. Должна быть система посылов для туризма, инвестиций и экспорта. Должна быть информационная система, которая объединит вокруг этой идеи культуру, предпринимательство, медиа и управление, - утверждает журналист. - Звучит хорошо, но сделать это сложно. До сих пор Эстония преуспевала, благодаря своему имиджу электронного государства, но сейчас наступили трудные времена. Инфляция делает нас одной из самых дорогих стран в Европе“.

После этого специалист по коммуникациям анализирует интернет-энциклопедию на предмет того, что известно иностранцам об Эстонии и что могло бы быть известно.

„Можно начать с простого. Города, уезды и деревни, проверьте, что написано о вас в „Википедии“, особенно на английском языке. О большинстве мест слишком мало важной информации. Интересно, что в Эстонии есть места, о которых информации на русском или английском языках в „Википедии“ больше, чем на эстонском. Все вышенаписанное можно подытожить одним предложением, которым было озаглавлено и это мнение: „Чтобы быть услышанным, нужно кричать громче всех“, - подытожил Ребане.

Рауль Ребане родился в 1953 году в Пярну, работал в редакции спортивных программ ETV с 1977 года. Принимал участие в освещении 17 Олимпийских игр. Инициировал несколько проектов по поддержке метателя диска Герда Кантера и помог тому стать олимпийским чемпионом.

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