Новости Эстонии
23.07.2024, 18:12

А так можно было? Новое правительство приняло важное решение без проведения анализа и расчетов. Кто автор идеи, тоже неясно

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Здание Суперминистерства
Здание Суперминистерства
ФОТО: Margus Pahv | Delfi Meedia

В ходе коалиционных переговоров правительственные партии, обновившие правительственный договор, наряду с непомерным повышением налогов решили, что вся сфера дигитального государства должна быть переведена из-под управления одного министерства в другое.

Это приведет к переносу нескольких крупных государственных учреждений, десятков рабочих мест и операционных цепочек сложившейся и действовавшей десятилетиями системы, а значит, к большим расходам. Можно предположить, что решению, имеющему столь большое влияние, предшествовал очень тщательный анализ, в ходе которого продуманы все ожидания от предстоящих изменений. Также можно предположить, что призыв и инициатива к такому шагу исходили от самих разработчиков э-государства.

К сожалению, оказывается, что все эти предположения ошибочны. Решение родилось быстро и так же быстро оказалось принято. Кто его автор, неизвестно. Скорее, всего кто-то из политиков. Не знали об этом революционном решении ни Министерство экономики и коммуникаций, которое до сих пор управляло всей сферой, ни Министерство юстиции, которое новая властная коалиция назначила управлять э-государством.

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