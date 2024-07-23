23.07.2024, 18:12
А так можно было? Новое правительство приняло важное решение без проведения анализа и расчетов. Кто автор идеи, тоже неясно(23)
ФОТО: | Delfi Meedia
В ходе коалиционных переговоров правительственные партии, обновившие правительственный договор, наряду с непомерным повышением налогов решили, что вся сфера дигитального государства должна быть переведена из-под управления одного министерства в другое.
Это приведет к переносу нескольких крупных государственных учреждений, десятков рабочих мест и операционных цепочек сложившейся и действовавшей десятилетиями системы, а значит, к большим расходам. Можно предположить, что решению, имеющему столь большое влияние, предшествовал очень тщательный анализ, в ходе которого продуманы все ожидания от предстоящих изменений. Также можно предположить, что призыв и инициатива к такому шагу исходили от самих разработчиков э-государства.
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