А так можно было? Новое правительство приняло важное решение без проведения анализа и расчетов. Кто автор идеи, тоже неясно

Это приведет к переносу нескольких крупных государственных учреждений, десятков рабочих мест и операционных цепочек сложившейся и действовавшей десятилетиями системы, а значит, к большим расходам. Можно предположить, что решению, имеющему столь большое влияние, предшествовал очень тщательный анализ, в ходе которого продуманы все ожидания от предстоящих изменений. Также можно предположить, что призыв и инициатива к такому шагу исходили от самих разработчиков э-государства.