Пакистанец-блогер об Эстонии: страна перестаралась с маркетингом, картинка не соответствует реальности

Манан Анвар приехал в Эстонию из Пакистана 8 лет назад. За время жизни в нашей стране мужчина успел выучить эстонский на категорию В1 и создать англоязычный YouTube канал о жизни здесь. О том, что говорят его родители, когда их спрашивают, где живет сын, самых странных словах и звуках в эстонском языке и испытаниях, через которые проходит иностранец в Эстонии, в материале RusDelfi.