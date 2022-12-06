06.12.2022, 10:25
Пакистанец-блогер об Эстонии: страна перестаралась с маркетингом, картинка не соответствует реальности(5)
ФОТО: Erakogu
Манан Анвар приехал в Эстонию из Пакистана 8 лет назад. За время жизни в нашей стране мужчина успел выучить эстонский на категорию В1 и создать англоязычный YouTube канал о жизни здесь. О том, что говорят его родители, когда их спрашивают, где живет сын, самых странных словах и звуках в эстонском языке и испытаниях, через которые проходит иностранец в Эстонии, в материале RusDelfi.
Манан приехал в Эстонию из Пакистана в 2014 году, чтобы учиться по программе „Дизайн и проектирование“ в TalTech. Он проработал шесть лет в компании Stoneridge, которая занимается производством приборных панелей. Из компании ушел совсем недавно и теперь работает в сфере производства модульного жилья, все это время проживая в Эстонии.