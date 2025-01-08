Эстонский теннисист пробился в финал квалификации Australian Open

В первом сете инициативу уверенно захватил японец Сё Симабукуро, сделав брейки в пятом и седьмом геймах и завершив партию со счетом 6:2. Однако во втором сете процент попадания первого мяча у японца снизился с 67% до 49%, в то время как у Лаяла этот показатель вырос с 61% до 63%. Сет превратился в напряженный триллер, завершившийся победой эстонца на тай-брейке — 8:6.

В решающем третьем сете Лаял показал самый высокий уровень подачи (81% против 71% у Симабукуро), сделал брейк, повел со счетом 3:2 и уверенно завершил матч — 6:4.

Несмотря на победу Лаяла, японец превзошел его по числу активно выигранных мячей (46 против 24), но также допустил больше невынужденных ошибок (40 против 23). Лаял реализовал один брейк-пойнт из четырех, а Симабукуро — два из шести.

В третьем раунде квалификации Лаял встретится с 21-летним португальцем Жайме Фарией (ATP 124), который имеет 17-й номер посева. Фария уверенно выиграл оба своих предыдущих матча в двух сетах: в первом круге он обыграл Гийса Брауэра (ATP 192) со счетом 6:4, 6:3, а во втором — Дейна Суини (ATP 320) — 6:2, 6:2.

Для обоих игроков выход в третий раунд квалификации Australian Open стал лучшим результатом в карьере.

Марк Лаял во второй раз в карьере принимает участие в квалификации Australian Open. В прошлом году он не смог преодолеть первый круг, уступив французу Гюго Гренье со счетом 4:6, 2:6.

Фария добивался аналогичного успеха на Открытом чемпионате Франции по теннису в прошлом году, но на Уимблдоне и US Open выбывал в первом круге квалификации. Лаял, в свою очередь, имеет в активе выход в основной турнир Уимблдона в 2023 году.

Основная часть Открытого чемпионата Австралии стартует 12 января в Мельбурне.

Общий призовой фонд турнира составит 96,5 млн австралийских долларов (около 60 млн долларов США), что на 12% больше по сравнению с 2024 годом. Победители мужского и женского одиночных разрядов получат по 3,5 млн австралийских долларов (примерно 2,2 млн долларов США) каждый. Призовые увеличены на всех стадиях соревнований.

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