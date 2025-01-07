07.01.2025, 13:29
Эстонский теннисист, одержавший одну из самых крупных побед в своей карьере на Открытом чемпионате Австралии: очень круто было увидеть эстонский флаг
ФОТО: | Delfi Meedia
Марк Лаял (ATP 234), уверенно начавший квалификацию Открытого чемпионата Австралии, выразил огромное удовлетворение своей игрой.
Марк Лаял, стартовавший в квалификации Открытого чемпионата Австралии, одержал впечатляющую победу над казахстанским теннисистом Михаилом Кукушкиным (ATP 109) с результатом 6:0, 6:2 за один час. Эта победа позволила Лаялу впервые в карьере пройти во второй круг квалификации в Мельбурне.
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