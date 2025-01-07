Эстонский теннисист, одержавший одну из самых крупных побед в своей карьере на Открытом чемпионате Австралии: очень круто было увидеть эстонский флаг

Марк Лаял, стартовавший в квалификации Открытого чемпионата Австралии, одержал впечатляющую победу над казахстанским теннисистом Михаилом Кукушкиным (ATP 109) с результатом 6:0, 6:2 за один час. Эта победа позволила Лаялу впервые в карьере пройти во второй круг квалификации в Мельбурне.

После матча Лаял поделился с Delfi впечатлениями, отметив свою отличную игру. „Я очень доволен и могу сказать, что все прошло почти идеально. Трудно выделить моменты, которые не получились, когда ты выигрываешь с таким счетом, — сказал он. — План был быть терпеливым и стабильным, искать моменты, чтобы оказать давление. Кукушкин — очень неудобный соперник, играет необычно, очень низко и плоско. Я был к этому готов и справился с этим хорошо“.