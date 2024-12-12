Юные эстонские теннисисты одержали победы на престижном турнире в США

Вера Морозова победила в финале одиночного разряда на турнире Little Mo, обыграв молодую американскую теннисистку Эльсу Лорен Пину Бойко в двух сетах с результатом 6:1, 6:2. На турнире по парному разряду она в дуэте с американкой Марией Лаурой Галлина выиграла у своих соперников, не отдав ни одного гейма, со счётом 8:0. Формат парного турнира был профессиональным сетом до 8 геймов.

9-летние Мариэль Веерсалу и Алессандра Оссис также уверенно победили канадско-американскую пару с результатом 8:4. Алессандра Оссис заняла второе место на утешительном турнире по одиночному разряду, проиграв в финале в третьем, решающем Tie-Break-сете. Мариэль Веерсалу дошла до 16 лучших в одиночном турнире. Хорошие результаты показали на турнире также 11-летний Хенри Ванаселя, который дошел до четвертьфинала в одиночном разряде и полуфинала в парном, а также 10-летний Рамос Кэпп, который вышел в четвертьфинал среди мальчиков в одиночном разряде.

В этом году на теннисном турнире Little Mo был юбилейный 45-й год. Турнир проводится в честь бывшей теннисной звезды США Маурин Коннолли. Маурин Коннолли, прозванная Little Mo, была первой женщиной, выигравшей все турниры Большого шлема. К сожалению, её теннисная карьера оборвалась рано из-за автокатастрофы.

В турнире участвовало более 600 игроков из 63 стран. Эстонию представляли 6 юных спортсменов. Турнир Little Mo стал трамплином для многих известных теннисистов. Среди победителей турнира — нынешний лидер эстонского тенниса Марк Лаял, который выиграл все свои матчи в одиночном турнире среди 11-летних в 2014 году.

Вера Морозова и Хенри Ванаселя тренируются в Таллинне в US Tennis Academy под руководством Андреса Кухи. Алессандра Оссис и Рамос Кэпп являются учениками MK Tennis School в Тарту. Мариэль Веерсалу тренируется в FV Tennis Academy в Таллинне.

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