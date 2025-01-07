Лучший теннисист Эстонии вышел во второй круг квалификации Australian Open

Эстонский теннисист Марк Лаял успешно преодолел первый раунд квалификации Открытого чемпионата Австралии, одержав убедительную победу над Михаилом Кукушкиным (ATP 109), представляющим Казахстан. Матч завершился со счетом 6:0, 6:2 в пользу Лаяла.

Первый сет стал настоящим триумфом для эстонца: он взял подачу соперника уже во втором гейме, после чего полностью доминировал на корте, завершив сет разгромными 6:0. Во втором сете Лаял снова начал с брейка, но затем уступил свою подачу. Однако он моментально реабилитировался, вновь перехватив инициативу. Решающий гейм завершился ошибкой Кукушкина, которую Лаял уверенно использовал.

Статистика матча подчеркивает превосходство Лаяла. Эстонец выполнил шесть эйсов против одного у Кукушкина и уверенно действовал на своей подаче, выиграв 79% очков на первой и 43% на второй подаче. Его соперник показал менее впечатляющие результаты: 41% и 23% соответственно. Лаял реализовал 86% брейк-пойнтов (6 из 7), тогда как Кукушкин — 50% (1 из 2). Общий счет очков в матче — 56:29 в пользу Лаяла.

Во втором раунде Лаял встретится с японцем Сё Симабукуро (ATP 190), который в своем первом матче обыграл молдавского теннисиста Раду Албота (ATP 159) со счетом 6:2, 6:3. Матч Лаяла и Симабукуро запланирован на среду.

Для выхода в основную сетку турнира эстонцу необходимо одержать три победы. Среди возможных соперников Лаяла в третьем раунде — голландец Гейс Броуэр (ATP 176), португалец Жайме Фариа (ATP 123), австралиец Дэйн Суини (ATP 365) и француз Пьер-Юг Эрбер (ATP 148).

В квалификации Australian Open Марк Лаял выступает во второй раз в карьере. В прошлом году он не сумел пройти во второй круг, уступив французу Юго Гренье - 4:6, 2:6.

Основная часть Открытого чемпионата Австралии стартует 12 января в Мельбурне.

Общий призовой фонд турнира составит 96,5 млн австралийских долларов (около 60 млн долларов США), что на 12% больше по сравнению с 2024 годом. Победители мужского и женского одиночных разрядов получат по 3,5 млн австралийских долларов (примерно 2,2 млн долларов США) каждый. Призовые увеличены на всех стадиях соревнований.

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