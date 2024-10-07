Главные статьи дня: нас настигнет тропический ураган, срыв школьных контрольных по русскому, выход Петерсона

1. По словам главного синоптика Агентства окружающей среды Тайми Пальяк, бушующий в Атлантике тропический ураган Кирк движется в сторону Европы, и со среды начнет влиять на погоду в Эстонии, пишет Maaleht. Сила урагана Кирк 2 октября была эквивалентна урагану 4-й категории, а скорость ветра тогда достигала более 60 м/с. Сейчас ураган ослаб до категории 1, но скорость ветра все еще может достигать 42 м/с, вызывая как приливные волны, так и проливной дождь по мере продвижения в сторону Европы. Подробности ЗДЕСЬ.

2. Журналист Ян Левченко в своей колонке для издания „Деловые ведомости“ отмечает двойные стандарты, по которым приходится жить Эстонии в условиях кризиса. „Ощущение этой двойственности мучительно, поэтому приходится отводить душу на тех, кто не может никак ответить, - пишет Левченко. - Например, сделать невыносимым условия перехода границы с Россией. В самом деле, хорошие правильные люди отсюда туда не пойдут. Если пошли – пусть пеняют на себя. Шутка ли: кто-то парфюм попробует пронести из Эстонии в РФ, а кто-то, страшно даже подумать, айфон! Любой товар дороже 300 евро – будьте-нате штраф!“ Еще немного про Каллас, Халлика и двойные стандарты ЗДЕСЬ.

3. В понедельник ученики четвертых классов не смогли сдать уровневую работу по русскому языку как родному. Виной всему — глобальный сбой в системе экзаменов (EIS), подтвердили RusDelfi в Министерстве образования и науки и отметили, что проблемы возникли только со сдачей русского языка. Прочитать полностью объяснение министерства можно здесь.