Главные статьи дня: нас настигнет тропический ураган, срыв школьных контрольных по русскому, выход Петерсона
Горькая ирония по поводу очередей на границе, срыв контрольной по русскому языку и тропический ураган, который сорвет если не крышу, то разобьет наши термометры - ведь +18 в октябре в Таллинне - редкость. Всё это в нашем дайджесте главных историй за сегодняшний день.
1. По словам главного синоптика Агентства окружающей среды Тайми Пальяк, бушующий в Атлантике тропический ураган Кирк движется в сторону Европы, и со среды начнет влиять на погоду в Эстонии, пишет Maaleht. Сила урагана Кирк 2 октября была эквивалентна урагану 4-й категории, а скорость ветра тогда достигала более 60 м/с. Сейчас ураган ослаб до категории 1, но скорость ветра все еще может достигать 42 м/с, вызывая как приливные волны, так и проливной дождь по мере продвижения в сторону Европы. Подробности ЗДЕСЬ.
2. Журналист Ян Левченко в своей колонке для издания „Деловые ведомости“ отмечает двойные стандарты, по которым приходится жить Эстонии в условиях кризиса. „Ощущение этой двойственности мучительно, поэтому приходится отводить душу на тех, кто не может никак ответить, - пишет Левченко. - Например, сделать невыносимым условия перехода границы с Россией. В самом деле, хорошие правильные люди отсюда туда не пойдут. Если пошли – пусть пеняют на себя. Шутка ли: кто-то парфюм попробует пронести из Эстонии в РФ, а кто-то, страшно даже подумать, айфон! Любой товар дороже 300 евро – будьте-нате штраф!“ Еще немного про Каллас, Халлика и двойные стандарты ЗДЕСЬ.
3. В понедельник ученики четвертых классов не смогли сдать уровневую работу по русскому языку как родному. Виной всему — глобальный сбой в системе экзаменов (EIS), подтвердили RusDelfi в Министерстве образования и науки и отметили, что проблемы возникли только со сдачей русского языка. Прочитать полностью объяснение министерства можно здесь.
4. Страсти вокруг Эстонской православной церкви Московского патриархата не утихают. В сентябре канцлер Министерства внутренних дел Тармо Мийлитс обратился с официальным письмом к епископату ЭПЦ МП по поводу речи патриарха Кирилла, произнесенной 28 августа, в которой последний назвал столицы республик, входивших в состав бывшего Советского Союза, „важными духовными центрами единой Святой Руси“. Епископ Даниил дал большое интервью RusDelfi и особенно отметил, что в церкви молятся и украинские беженцы.
5. Дикая история от Eesti Ekspress. В прошлом году по таллиннским детским садам прокатилась волна краж. Как пишет издание Eesti Ekspress, в детские учреждения наведывался опытный вор. Оказывается, наркозависимый, щадя сожительницу, кололся не дома, а в туалетах детских садов, попутно воруя деньги из групп. Подробности расследования ЗДЕСЬ.
6. Айво Петерсон может покинуть камеру. Суд наконец-то назначил залог несостоявшемуся депутату Рийгикогу от партии Koos. Сумма довольно внушительная.