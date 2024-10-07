Сдача уровневой работы по русскому языку была сорвана по всей стране(1)
Сегодня ученики четвертых классов не смогли сдать уровневую работу по русскому языку как родному. Виной всему — глобальный сбой в системе экзаменов (EIS), подтвердили RusDelfi в Министерстве образования и науки и отметили, что проблемы возникли только со сдачей русского языка.
Проверочные работы по русскому языку как родному должны были пройти сегодня, 7 октября, во многих учебных заведениях Эстонии. Приступать к заданию дети могли уже с самого утра.
„По плану наши ученики начинали в 9 утра, но уже почти сразу стало понятно, что возникли какие-то проблемы“, — рассказывает учитель русского языка одной из школ Таллинна. Аналогичную информацию нам подтвердили и в школах Нарвы.
В Министерстве образования и науки RusDelfi прокомментировали, что причина сбоя выясняется.
Сначала в министерстве отметили, что если проблему удастся устранить до полудня, контрольная работа пройдет сегодня, но позднее было принято другое решение. „Для обеспечения равных условий для всех учеников и предотвращения возможных проблем с отображением результатов сегодняшние контрольные работы по русскому языку были отменены и перенесены на ноябрь. Школы будут проинформированы“.
В этом учебном году в общеобразовательных школах Эстонии уровневые работы проводятся по 19 различным предметам или учебным областям. Ученики 4-х классов показывают знания по природоведению, математике, эстонскому и русскому языкам.
Учащиеся не получают оценок за уровневые работы
Государственные уровневые работы — это средства оценки, состоящие из заданий по предмету или учебной области, которые ежегодно организует Департамент по делам образования и молодежи в рамках внешней оценки учебных результатов, отмечают в министерстве. Уровневые работы позволяют получить обратную связь о результатах обучения учащихся в различных учебных областях на первой, второй и третьей ступенях основной школы и в гимназии, исходя из целей государственной учебной программы.
Результаты уровневых работ являются полезным инструментом для учителей и школ в оценке знаний своих учеников и планировании дальнейшего обучения. Для ученика и его родителей обратная связь по уровневым работам помогает осознать как уже усвоенные знания, так и потребности в дальнейшем обучении.
На государственном уровне результаты уровневых работ предоставляют обобщенную информацию об успеваемости учащихся и эффективности обучения, а также позволяют отслеживать изменения на протяжении лет. Собранная информация позволяет государству планировать курсы повышения квалификации для учителей, обновление учебных программ и заказ учебных материалов.
Общая цель — оценить успехи перехода на эстонский язык обучения
В связи с переходом на обучение на эстонском языке Министерство образования и науки продолжит в 2024/2025 учебном году государственный мониторинг качества обучения в школах в сотрудничестве с Департаментом по делам образования и молодежи. В государственном мониторинге будут использованы результаты уровневых работ 4-го и 7-го классов по четырем предметам: эстонский язык как второй язык, русский язык как родной, математика и природоведение. Общая цель мониторинга — оценить успехи перехода на эстонский язык обучения и планировать необходимую поддержку и консультации.
При этом в министерстве отмечают: учащиеся не получают оценок за уровневые работы, и специальной подготовки к этим работам не требуется. Родители могут поддержать обучение своих детей прежде всего положительным общением и воодушевлением. Важно помочь детям развивать учебные привычки, поддерживая создание эффективных учебных рутин и режимов. Также важно оказывать сбалансированную поддержку в учебном процессе и замечать, когда ребенок нуждается в помощи и дополнительной поддержке.
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