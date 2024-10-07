Сдача уровневой работы по русскому языку была сорвана по всей стране

Проверочные работы по русскому языку как родному должны были пройти сегодня, 7 октября, во многих учебных заведениях Эстонии. Приступать к заданию дети могли уже с самого утра.

„По плану наши ученики начинали в 9 утра, но уже почти сразу стало понятно, что возникли какие-то проблемы“, — рассказывает учитель русского языка одной из школ Таллинна. Аналогичную информацию нам подтвердили и в школах Нарвы.

В Министерстве образования и науки RusDelfi прокомментировали, что причина сбоя выясняется.

Сначала в министерстве отметили, что если проблему удастся устранить до полудня, контрольная работа пройдет сегодня, но позднее было принято другое решение. „Для обеспечения равных условий для всех учеников и предотвращения возможных проблем с отображением результатов сегодняшние контрольные работы по русскому языку были отменены и перенесены на ноябрь. Школы будут проинформированы“.

В этом учебном году в общеобразовательных школах Эстонии уровневые работы проводятся по 19 различным предметам или учебным областям. Ученики 4-х классов показывают знания по природоведению, математике, эстонскому и русскому языкам.

Уровневая работа по природоведению (на эстонском/русском языке) 23-25 сентября .

Эстонский язык как второй язык на уровне A1 (письменная и устная часть, на эстонском языке) 27 сентября - 3 октября .

Уровневая работа по эстонскому/русскому языку (на эстонском/русском языке) 7-9 октября .

Уровневая работа по математике (на эстонском/русском языке) 9-11 октября.

Учащиеся не получают оценок за уровневые работы

Государственные уровневые работы — это средства оценки, состоящие из заданий по предмету или учебной области, которые ежегодно организует Департамент по делам образования и молодежи в рамках внешней оценки учебных результатов, отмечают в министерстве. Уровневые работы позволяют получить обратную связь о результатах обучения учащихся в различных учебных областях на первой, второй и третьей ступенях основной школы и в гимназии, исходя из целей государственной учебной программы.

Результаты уровневых работ являются полезным инструментом для учителей и школ в оценке знаний своих учеников и планировании дальнейшего обучения. Для ученика и его родителей обратная связь по уровневым работам помогает осознать как уже усвоенные знания, так и потребности в дальнейшем обучении.