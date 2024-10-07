Колумнист „Деловых ведомостей“ иронизирует: хорошие люди из Эстонии в Россию не пойдут, так что пеняйте на себя

Сначала журналист пишет, что по железным дорогам страны продолжают ездить вагоны компаний, на которые наложены санкции, а доля поставок российского газа в Европе вышла на уровень 2021 года, а затем вспоминает прошлогодний скандал с Арво Халликом, мужем тогдашнего премьер-министра Эстонии, чья логистическая фирма продолжала вести бизнес к востоку от нашей страны и после полномасштабного вторжения российской армии в Украину.

„Ощущение этой двойственности мучительно, поэтому приходится отводить душу на тех, кто не может никак ответить, - пишет Левченко. - Например, сделать невыносимым условия перехода границы с Россией. В самом деле, хорошие правильные люди отсюда туда не пойдут. Если пошли – пусть пеняют на себя. Надо, чтоб они это понимали, поэтому санкционный режим в отношении частных лиц действует неукоснительно. Шутка ли: кто-то парфюм попробует пронести из Эстонии в РФ, а кто-то, страшно даже подумать, айфон! Любой товар дороже 300 евро – будьте-нате штраф!“

Полностью колонку можно прочитать ЗДЕСЬ.

В феврале 2024 года Россия закрыла возможность пересечения границы через нарвский пограничный пункт на транспортных средствах. С 1 мая Департамент полиции и погранохраны Эстонии принял решение закрывать переход в ночное время, что вкупе с полным закрытием финско-российской границы и наплывом финских туристов привело к большим очередям на нарвском погранпункте.

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