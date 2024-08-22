„Надеюсь, вы запомните меня как позитивного парня“. Знаменитый футбольный тренер, который умирает от рака, попрощался с миром

У 76-летнего шведского футбольного тренера Свена-Йорана Эрикссона диагностирована последняя стадия рака поджелудочной железы. В январе этого года Эрикссон заявил, что врачи дают ему максимум год жизни.

„У меня была хорошая жизнь. Думаю, все мы боимся дня, когда умрем. Но жизнь — это еще и смерть. Нужно научиться принимать ее такой, какая она есть. Надеюсь, в конце люди скажут: да, он был хорошим человеком. Но не все так скажут. Надеюсь, вы запомните меня как позитивного парня, который старался делать все, что мог. Не сожалейте, а улыбайтесь. Спасибо за все: тренеры, игроки, зрители. Это было невероятно. Берегите себя и свою жизнь. И проживайте ее. До свиданья“, — сказал Эрикссон.

За свою долгую тренерскую карьеру Свен-Йоран Эрикссон работал в различных клубах и национальных сборных. Среди его команд были шведские „Дегерфорс“ и „Гётеборг“, португальская „Бенфика“, итальянские „Рома“, „Фиорентина“, „Сампдория“ и „Лацио“, а также английские „Манчестер Сити“ и „Лестер“. Он также тренировал ряд клубов в Китае и возглавлял сборные Англии, Мексики, Кот-д’Ивуара и Филиппин. Наибольших успехов Эрикссон достиг с „Лацио“, выиграв Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА в 1999 году, чемпионат Италии в 2000 году, а также дважды завоевывая Кубок страны.

С португальской „Бенфикой“ он дошел до финала Кубка европейских чемпионов (нынешняя Лига чемпионов) в 1990 году, а с шведским „Гётеборгом“ в 1982 году завоевал Кубок УЕФА. В качестве главного тренера сборной Англии Эрикссон дважды выводил команду в четвертьфинал чемпионата мира, но оба раза сборная уступала на этой стадии турнира.

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