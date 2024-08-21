Легендарный вратарь объявил о завершении карьеры в сборной Германии

Мануэль Нойер официально объявил о завершении карьеры в сборной Германии. В своём эмоциональном видеообращении, опубликованном в Instagram, 38-летний вратарь отметил, что решение далось ему нелегко. Он вспомнил дебютный матч против ОАЭ более 15 лет назад, свой путь к победе на чемпионате мира в Бразилии и был горд носить капитанскую повязку на протяжении семи лет. Нойер также выразил благодарность тренерам, партнёрам по команде и болельщикам за поддержку на протяжении всей его карьеры в национальной сборной.

В своем сообщении в социальных сетях он отметил, что физически чувствует себя отлично и был заинтересован в участии в чемпионате мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. Однако после долгих размышлений и обсуждений с семьей и друзьями он пришел к выводу, что сейчас подходящий момент, чтобы завершить свою главу в национальной команде.

38-летний Мануэль Нойер дебютировал за сборную Германии в июне 2009 года и с тех пор провел 124 матча за национальную команду. В 2014 году он стал чемпионом мира на турнире в Бразилии. Нойер также был капитаном сборной Германии в течение семи лет, вплоть до 2022 года, когда он получил серьезную травму — перелом ноги. Из-за этой травмы он был вынужден пропустить остаток сезона, но смог восстановиться и принять участие в домашнем чемпионате Европы 2024 года.

На чемпионате Европы по футболу, который в этом году проходил в Германии, сборная Германии дошла до четвертьфинала, где уступила будущим чемпионам — испанской команде. В своем прощальном посте Мануэль Нойер назвал этот турнир „еще одним ярким событием“, хотя и отметил, что этого оказалось недостаточно для завоевания титула. „Тем не менее, каждую секунду я ощущал особую эйфорию и солидарность по всей стране. Давайте продолжим это!“ — написал Нойер.

На клубном уровне Мануэль Нойер с 2011 года выступает за мюнхенскую „Баварию“, с которой он дважды выигрывал Лигу чемпионов и многократно становился чемпионом Германии.

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