Открыт набор на учебный курс для специалистов AML/KYC на русском языке
Закон о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма обязывает компании ЕС, включая бухгалтерские фирмы, иметь квалифицированных специалистов KYC/AML. Это означает, что предприятия в Эстонии обязаны не только внедрять строгие процедуры KYC/AML, но и обеспечивать профессиональную подготовку сотрудников для выполнения этих требований.
6 марта начнёт обучение уже 11-я группа специалистов KYC/AML. Это единственный курс на русском языке в странах Балтии, который помогает не просто соответствовать законодательным нормам, но и уверенно работать в сфере комплаенса. Более 300 выпускников с сертификатами об окончании этого курса уже применяют свои знания на практике, решая реальные задачи. Курс разработан для подготовки профессионалов, готовых эффективно противостоять финансовым нарушениям и создавать безопасную бизнес-среду.
На днях моему другу заблокировали счёт в банке, просто закрыли без объяснений и предупреждений. Когда его истерика немного утихла, то удалось выяснить, что он вовремя не обновил какие-то данные по какой-то мистической программе KYC.
И таких примеров масса, как в быту, так и в бизнесе.
Куда же нас отсылают эти загадочные три буквы?
Итак, спрашиваем у ChatGPT, что такое KYC и получаем очень вразумительный ответ: KYC (Know Your Customer) – это процесс идентификации и проверки личности клиентов, который проводится финансовыми учреждениями и другими организациями, предоставляющими финансовые услуги. Основная цель KYC – предотвратить использование финансовых систем для целей отмывания денег, финансирования терроризма и других незаконных действий. Процесс включает в себя сбор и верификацию различных данных о клиенте, таких как:
Личные данные (имя, адрес, дата рождения).
Документы, удостоверяющие личность (паспорт, водительское удостоверение).
Адресные документы (счета за коммунальные услуги, выписки из банковских счетов).
Источник средств (информация о доходах, деятельности и т.д.).
KYC помогает финансовым и другим учреждениям понимать своих клиентов и их финансовую деятельность, что способствует снижению рисков и обеспечению соблюдения законодательства.
Закон o предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма требует, чтобы фирмы ЕС имели на работе специалистов KYC/AML. Вот, кстати, ещё три буквы, если кто не в курсе: AML (anti-money laundering — противодействие отмыванию денег). Кстати, на сегодняшний день – очень востребованная профессия с очень хорошей зарплатой, а для тех, кто владеет английским языком – в любой стране мира. Впрочем, смотрите сами eFinancialCareers.
Ещё больше о вакансиях и о самой профессии можно узнать на учебном курсе: „Специалист KYC/AML“.
Это единственный учебный курс в странах Балтии на русском языке, где лекторы — специалисты-практики, имеющие опыт работы на международных рынках. Курс разработан с учётом международных стандартов (рекомендации FATF, требования AMLD) а также локальных регуляций и требований. В отличие от обычных курсов, таких как CAMS и ICA, этот курс уделяет большое внимание анализу местных требований в дополнение к международному опыту.
Обучение проходит онлайн, 1 раз в неделю.
Цена одного учебного модуля – 109€+НСО.
Курс длится с 6 марта по 22 мая 2025 года.
Касса по безработице поддерживает это обучение. Также можно оплачивать по частям и без %.
Зарегистрироваться на обучение можно ЗДЕСЬ.