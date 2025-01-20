Экономика
20.01.2025, 11:23

Открыт набор на учебный курс для специалистов AML/KYC на русском языке

 
Изображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ

Закон о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма обязывает компании ЕС, включая бухгалтерские фирмы, иметь квалифицированных специалистов KYC/AML. Это означает, что предприятия в Эстонии обязаны не только внедрять строгие процедуры KYC/AML, но и обеспечивать профессиональную подготовку сотрудников для выполнения этих требований.

6 марта начнёт обучение уже 11-я группа специалистов KYC/AML. Это единственный курс на русском языке в странах Балтии, который помогает не просто соответствовать законодательным нормам, но и уверенно работать в сфере комплаенса. Более 300 выпускников с сертификатами об окончании этого курса уже применяют свои знания на практике, решая реальные задачи. Курс разработан для подготовки профессионалов, готовых эффективно противостоять финансовым нарушениям и создавать безопасную бизнес-среду.

На днях моему другу заблокировали счёт в банке, просто закрыли без объяснений и предупреждений. Когда его истерика немного утихла, то удалось выяснить, что он вовремя не обновил какие-то данные по какой-то мистической программе KYC.

И таких примеров масса, как в быту, так и в бизнесе.

Куда же нас отсылают эти загадочные три буквы?

Итак, спрашиваем у ChatGPT, что такое KYC и получаем очень вразумительный ответ: KYC (Know Your Customer) – это процесс идентификации и проверки личности клиентов, который проводится финансовыми учреждениями и другими организациями, предоставляющими финансовые услуги. Основная цель KYC – предотвратить использование финансовых систем для целей отмывания денег, финансирования терроризма и других незаконных действий. Процесс включает в себя сбор и верификацию различных данных о клиенте, таких как:

  1. Личные данные (имя, адрес, дата рождения).

  2. Документы, удостоверяющие личность (паспорт, водительское удостоверение).

  3. Адресные документы (счета за коммунальные услуги, выписки из банковских счетов).

  4. Источник средств (информация о доходах, деятельности и т.д.).

KYC помогает финансовым и другим учреждениям понимать своих клиентов и их финансовую деятельность, что способствует снижению рисков и обеспечению соблюдения законодательства.

Помимо проверки клиентов, в обязанности многих компаний входит и иная обязательная деятельность по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма.

Сегодня, кстати, такие обязанности есть не только у банков, но у бухгалтеров, продавцов, работающих с наличными деньгами, компаний, занимающихся криптовалютами и многих многих других.

Неисполнение правил может повлечь за собой проблемы с законом и репутацией на долгие годы. Помните скандалы с Danske и многие другие истории последних лет, связанные с отмыванием денег? Хотите разобраться, в чем там было дело?

Закон o предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма требует, чтобы фирмы ЕС имели на работе специалистов KYC/AML. Вот, кстати, ещё три буквы, если кто не в курсе: AML (anti-money laundering — противодействие отмыванию денег). Кстати, на сегодняшний день – очень востребованная профессия с очень хорошей зарплатой, а для тех, кто владеет английским языком – в любой стране мира. Впрочем, смотрите сами eFinancialCareers.

Ещё больше о вакансиях и о самой профессии можно узнать на учебном курсе: „Специалист KYC/AML“.

Это единственный учебный курс в странах Балтии на русском языке, где лекторы — специалисты-практики, имеющие опыт работы на международных рынках. Курс разработан с учётом международных стандартов (рекомендации FATF, требования AMLD) а также локальных регуляций и требований. В отличие от обычных курсов, таких как CAMS и ICA, этот курс уделяет большое внимание анализу местных требований в дополнение к международному опыту.

Обучение проходит онлайн, 1 раз в неделю.

Цена одного учебного модуля – 109€+НСО.

Курс длится с 6 марта по 22 мая 2025 года.

Касса по безработице поддерживает это обучение. Также можно оплачивать по частям и без %.

Зарегистрироваться на обучение можно ЗДЕСЬ.

RusDelfi
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