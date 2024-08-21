ВИДЕО | УЕФА изменил гимн Лиги чемпионов
УЕФА представил обновленную версию гимна Лиги чемпионов. Теперь перед матчами турнира исполняется новая аранжировка с акцентом на вокальную партию.
В первых матчах раунда плей-офф отбора Лиги чемпионов сезона 2024/2025 гимн турнира звучал в новом исполнении. Хотя ноты остались прежними, немного изменилось звучание музыкальных инструментов.
С сезона 2024/2025 в Лиге чемпионов будет участвовать 36 команд, а не 32, как раньше. В новой системе клубы больше не будут разделены на группы по четыре команды; вместо этого будет использоваться швейцарская система, где все 36 команд будут находиться в единой турнирной таблице. Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/2025 состоится 31 мая 2025 года на стадионе „Альянц Арена“ в Мюнхене.
Жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов пройдет 29 августа.
Новый гимн турнира:
Старый гимн ЛЧ:
Напомним, что в минувшем сезоне Лиги чемпионов мадридский „Реал“ одержал победу, обыграв дортмундскую „Боруссию“ в финале со счетом 2:0.
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