ВИДЕО | УЕФА изменил гимн Лиги чемпионов

С сезона 2024/2025 в Лиге чемпионов будет участвовать 36 команд, а не 32, как раньше. В новой системе клубы больше не будут разделены на группы по четыре команды; вместо этого будет использоваться швейцарская система, где все 36 команд будут находиться в единой турнирной таблице. Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/2025 состоится 31 мая 2025 года на стадионе „Альянц Арена“ в Мюнхене.