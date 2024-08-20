20.08.2024, 15:37
Вратарь сборной Эстонии о своем дебюте в европейской топ-лиге: атмосфера была настолько шумной, что мне пришлось громко говорить с игроками на испанском
ФОТО: | ZUMAPRESS.com/Scanpix
В понедельник вечером вратарь сборной Эстонии Карл Якоб Хейн дебютировал в Ла Лиге, когда его команда „Вальядолид“ одержала победу над „Эспаньолом“ со счетом 1:0.
Выход Карла Якоба Хейна в стартовом составе на первый матч сезона был ожидаем, поскольку основной вратарь команды, Андре Феррейра, который в прошлом сезоне был вторым номером и недавно продлил контракт на три года, пропускал игру из-за дисквалификации, наложенной еще в прошлом сезоне.
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