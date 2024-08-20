Вратарь сборной Эстонии о своем дебюте в европейской топ-лиге: атмосфера была настолько шумной, что мне пришлось громко говорить с игроками на испанском

Выход Карла Якоба Хейна в стартовом составе на первый матч сезона был ожидаем, поскольку основной вратарь команды, Андре Феррейра, который в прошлом сезоне был вторым номером и недавно продлил контракт на три года, пропускал игру из-за дисквалификации, наложенной еще в прошлом сезоне.

„За день до игры я узнал, что выйду в старте. В футболе никогда не бывает ничего кристально чистого, но у меня было предчувствие относительно первого матча“, — сказал Хейн в интервью Delfi Sport на следующее утро после игры.