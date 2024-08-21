ФОТО | Таллиннский футбольный клуб „Легион“ провел семейный день в День восстановления независимости Эстонии
В День восстановления независимости Эстонии футбольный клуб „Легион“ провел „Семейный день“ для родителей, тренеров, болельщиков и воспитанников таллиннской команды.
20 августа футбольный клуб „Легион“ провел свой традиционный „Семейный день“, объединив болельщиков, игроков, их родителей и воспитанников таллиннской команды.
Более 250 человек насладились прекрасным днем в отличную погоду на традиционном мероприятии, которое прошло на домашнем поле таллиннского „Легиона“. В программе были интересные конкурсы, разнообразные игры, эстафеты и матч между юными воспитанниками клуба и командой первой лиги. Руководство клуба выразило благодарность Глебу и Марку Артюховым, тренерскому штабу, родителям и игрокам „Легиона“ за отличную организацию и активное участие, отметив, что все остались довольны праздником.
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