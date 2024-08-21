ФОТО | Таллиннский футбольный клуб „Легион“ провел семейный день в День восстановления независимости Эстонии

Более 250 человек насладились прекрасным днем в отличную погоду на традиционном мероприятии, которое прошло на домашнем поле таллиннского „Легиона“. В программе были интересные конкурсы, разнообразные игры, эстафеты и матч между юными воспитанниками клуба и командой первой лиги. Руководство клуба выразило благодарность Глебу и Марку Артюховым, тренерскому штабу, родителям и игрокам „Легиона“ за отличную организацию и активное участие, отметив, что все остались довольны праздником.