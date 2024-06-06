МНЕНИЕ | В Эстонии умеют играть в хоккей. Почему вы, политики и представители ЭОК, этого не замечаете?

По итогам сезона маленькая Эстония занимает в мировом хоккейном рейтинге 19-е место в возрастной группе U-18 и 25-е место в мужском зачете. Этим можно гордиться, но амбиций больше.

И недавний чемпионат мира среди юниоров до 18 лет, и вильнюсский чемпионат мира среди мужчин вселяют надежду – хоккейные команды Эстонии демонстрируют качество, глубину и, самое главное, играют с душой. Даже после неудач наши парни показывают свойственный финнам характер, и это приносит плоды. Две бронзы – тому подтверждение. Это говорит о качественной тренерской работе и о том, что тренеры, которые занимаются молодым поколением, понимают, что делают.

Через несколько недель наши парни также играли на турнире в группе B первого дивизиона в Вильнюсе. Оттуда мы вернулись с бронзой. Вся команда, группа поддержки и болельщики заявляют о том, что наш хоккей переживает подъем, и если спортивная система оказывала нам такую же поддержку, как другим командам, мы были бы еще сильнее и на шаг приблизились к нашему южному соседу Латвии или более сильной, нежели мы, Литве. Это возможно, наша молодая и амбициозная команда верит в это.

В апреле в Таллинне, в „Тондираба“ состоялся турнир (U-18) чемпионата мира в группе B первого дивизиона. Мы приняли сборные Франции, Словении, Италии, Южной Кореи и Литвы. Наши ребята завоевали бронзу на домашнем льду, и это отметил президент Международной федерации хоккея (IIHF), награждая золотых призеров – сборную Чехии. Со стороны наших государственных деятелей, а также руководителей Эстонского олимпийского комитета интереса не было никакого.

В январе 2025 года в таллиннском ледовом холле „Тондираба“ состоится турнир чемпионата мира по хоккею в группе B первого дивизиона, в котором примет участие молодежная сборная Эстонии (U-20). В апреле наша мужская сборная также примет в „Тондираба“ чемпионат мира в группе B первого дивизиона. Учитывая, что в этом году нам удалось показать хорошие результаты и на мужском турнире в Вильнюсе, и на домашнем юниорском турнире (U-18), мы хотели бы надеяться на более серьезную поддержку наших игроков со стороны руководства страны.

В последние годы ледовые виды спорта в Эстонии набирают популярность, а за последние шесть лет число увлекающихся катанием на коньках и хоккеем выросло более чем на 30%, по данным Эстонского спортивного регистра, в 2023 году – 3733 человека и 2641 человек шесть лет назад.

При этом такому росту и в фигурном катании, и хоккее, на титульных соревнованиях в которых недавно были завоеваны медали, способствовала именно молодежь. Для сравнения, в футболе и баскетболе прирост за счет молодежи был на уровне 10–15%. Конечно, общее число игроков в этих видах спорта выше, чем в ледовых видах спорта, благодаря тренировочным возможностям, доступным в каждой школе и каждом городе и населенном пункте, но налицо явная тенденция к росту интереса молодежи к катанию на коньках и хоккею. Отличный домашний турнир для национальной сборной (U-18) и вторая бронзовая медаль в мужском зачете – тому подтверждение.

Ждем министров, мэров, президента

Очень позитивно, что, например, на рекордном матче чемпионата мира U-18 в „Тондираба“ было почти 2300 зрителей, а на турнире мужской сборной Эстонии годом ранее – более 4000. С точки зрения молодежных сборных, 2300 зрителей – это, безусловно, рекорд или, по крайней мере, близкий к нему результат, независимо от вида спорта.

К сожалению, из представителей государственной власти посмотреть игру эстонских сборных и поболеть за своих в „Тондираба“ пришла лишь горстка людей. Большое спасибо бывшему вице-мэру Таллинна Тийту Терику, который почтил своим присутствием и короткой речью официальную церемонию открытия турнира. Я также благодарен заместителю руководителя Таллиннского департамента культуры и спорта Ивару Юрченко, заместителю руководителя отдела спорта Министерства культуры Маргусу Клаану, руководителю молодежных проектов Эстонского олимпийского комитета Мерле Кальюранд и вице-канцлеру Министерства культуры по вопросам спорта Тарви Пюрну, который почтил своим присутствием игру эстонской сборной и официальное закрытие турнира в последний день.

Я очень надеюсь, что остальные деятели культуры и спорта, руководители Эстонского олимпийского комитета, политики и чиновники, не нашедшие дорогу в ледовый холл в этот раз, отметят в своих календарях 11–17 января и 26 апреля – 2 мая и придут поболеть за своих, а в случае успеха поздравят наших спортсменов на домашней арене, как это сделал глава чешского государства!

Пришло время прийти и посмотреть, что на самом деле происходит в эстонском хоккее. Обещаю, что вы не пожалеете.

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