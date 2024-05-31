Лучшими хоккеистами Эстонии впервые стали Кристьян Комбе и Маргарет Неэринг

21-летняя Неэринг помогла женской сборной по хоккею занять второе место на домашнем чемпионате мира в третьем дивизионе, а также проявила себя как в Балтийской лиге, так и за хоккейный клуб „Вильянди“ в чемпионате Эстонии.

24-летний Комбе в прошлом сезоне успешно выступал в первой лиге Финляндии, набрав 51 очко в 48 матчах за команду „Йоэнсуун Кикко-Поят“. На чемпионате мира в первом дивизионе Комбе забил гол и отдал шесть результативных передач за сборную Эстонии.

В следующем сезоне Комбе будет выступать за „КалПу“ из Куопио в высшей лиге Финляндии.

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