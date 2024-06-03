Президент Чехии: „Правильно, что России не было на ЧМ – из-за их поведения в 2015-м“

В предыдущий раз Чехия принимал ЧМ в 2015 году. Тогда в финале сборная России проиграла Канаде (1:6), после чего российские хоккеисты покинули площадку, не дождавшись канадского гимна, пишет Delfi.lv.

Теперь чешский президент упрекнул российских хоккеистов за неспортивное поведение девятилетней давности.

„Из-за того, как они вели себя на предыдущем чемпионате в Чехии, правильно, что их здесь не было. Я не хочу обсуждать вопрос о том, должна ли быть российская команда или нет. Но вы наверняка все помните прошлый чемпионат в Праге в 2015 году – как они вели себя в финале с Канадой“, - цитирует iSport.cz президента Чехии.

„Я думаю, что только из-за того, как они там себя вели, правильно, что их не было на этом чемпионате. Это не имеет никакого отношения к политике. Это было явно неспортивное поведение. Такому не место на чемпионате мира“, – отметил Петр Павел .

В этом году ЧМ принимали Прага и Острава. В финале сборная Чехии обыграла Швейцарию (2:0) и впервые с 2010-го взяла золотые медали.

Сборные России и Беларуси третий сезон подряд не выступают на международных турнирах по решению ИИХФ.

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