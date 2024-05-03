Хоккей
03.05.2024, 19:39

Роберт Рооба о бронзовой победе над Китаем: это была наша лучшая игра на турнире

 
Роберт Рооба
Роберт Рооба
ФОТО: Margus Pahv | Delfi Meedia

В пятницу, 3 мая, в литовском Вильнюсе на чемпионате мира по хоккею (первый дивизион, группа В) сборная Эстонии завершала свое выступление на турнире, обыграв в последнем туре команду Китая со счетом 3:1 и завоевала бронзу. Капитан сборной Роберт Рооба считает, что это была лучшая игра на турнире в исполнении нашей сборной.

Сборная Эстонии уверенно начала игру против Китая, создав несколько моментов в первом периоде, но китайскую сборную выручал вратарь. Во втором периоде Рооба вывел сборную Эстонии вперед, а в третьем Даниил Фураса сделал счет 2:0. Буквально сразу же китайцы смогли сократить отставание в счете, реализовав большинство.

В концовке, когда сборная Китая поменяла голкипера на шестого полевого игрока, Рооба отличился еще один раз и поставил победную точку.

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