03.05.2024, 19:39
Роберт Рооба о бронзовой победе над Китаем: это была наша лучшая игра на турнире
ФОТО: | Delfi Meedia
В пятницу, 3 мая, в литовском Вильнюсе на чемпионате мира по хоккею (первый дивизион, группа В) сборная Эстонии завершала свое выступление на турнире, обыграв в последнем туре команду Китая со счетом 3:1 и завоевала бронзу. Капитан сборной Роберт Рооба считает, что это была лучшая игра на турнире в исполнении нашей сборной.
Сборная Эстонии уверенно начала игру против Китая, создав несколько моментов в первом периоде, но китайскую сборную выручал вратарь. Во втором периоде Рооба вывел сборную Эстонии вперед, а в третьем Даниил Фураса сделал счет 2:0. Буквально сразу же китайцы смогли сократить отставание в счете, реализовав большинство.