Роберт Рооба о бронзовой победе над Китаем: это была наша лучшая игра на турнире

В пятницу, 3 мая, в литовском Вильнюсе на чемпионате мира по хоккею (первый дивизион, группа В) сборная Эстонии завершала свое выступление на турнире, обыграв в последнем туре команду Китая со счетом 3:1 и завоевала бронзу. Капитан сборной Роберт Рооба считает, что это была лучшая игра на турнире в исполнении нашей сборной.