Хоккей
27.05.2024, 17:30

МНЕНИЕ | Рекордная посещаемость ЧМ по хоккею в Чехии показала, что никто по сборной России не скучает

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Сборная Чехии впервые за 14 лет выиграла чемпионат мира по хоккею
Сборная Чехии впервые за 14 лет выиграла чемпионат мира по хоккею
ФОТО: REUTERS/David W Cerny | Scanpix

В чешских Праге и Остраве завершился чемпионат мира по хоккею-2024, победителем которого спустя 14 лет стала сборная Чехии. Это был уже третий турнир, который проходил без участия сборных России и Беларуси, и, судя по посещаемости и зрелищности, без них обходятся прекрасно.

В феврале 2022 года Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) объявила, что Россия и Беларусь не будут участвовать в турнирах ИИХФ из-за вторжения России в Украину. Впоследствии многие экс-игроки сборной России и болельщики в один голос говорили, что ЧМ станет скучным без России, а трибуны опустеют.

Прошедший ЧМ по хоккею стал самым посещаемым в истории этих соревнований. Суммарно игры посетили 797 727 зрителей, а средняя посещаемость одного матча составила почти 12 500 человек.

Учитывая огромный интерес к ЧМ по хоккею в Чехии, куда съехались болельщики из разных стран, им, мягко говоря, все равно на отсутствие российских хоккеистов, так как и без них весело и хорошо. Статистические данные яркое тому подтверждение.

Без российской сборной интерес к хоккею не упал, болельщики с удовольствием продолжают ехать на турнир и заполнять арены до отказа. Даже на матчах группового этапа и встречах аутсайдеров на трибунах было многолюдно, а это говорит о многом. Все команды прогрессируют, и сборная Австрии (отыгравшая 5 шайб за период у Канады) не даст соврать.

На чемпионате мира уже нет слабых сборных, поэтому турнир становится более конкурентноспособным и интересным. Сборные отправляют на чемпионат мира более сильные составы, в том числе и игроков НХЛ. На прошедшем ЧМ было много очень зрелищных матчей. Например, Австрия, которая проигрывала Канаде со счетом 6:1, но сравняла счет, или сумасшедший матч Канада - Чехия (4:3 ОТ).

Была бы Россия на турнире, она выиграла бы?

В последние годы Канада и Финляндия по очереди доминировали в международном хоккее, но никак не Россия, которая последний раз выигрывала ЧМ в 2014 году. Да и в игре против условной Германии или Словакии им точно бы не было легко. Несложно говорить, что без России было бы скучно, но в реальности все с точностью до наоборот. Вообще, далеко не факт, что сборная России попала бы в Чехии в четверку лучших.

Следующий, 88-й чемпионат мира по хоккею пройдет в 2025 году в двух странах: Швеции и Дании. Там хоккей также любят, и трибуны тоже не будут пустыми, как бы этого ни хотели в России и Беларуси. Скучать точно не будем!

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