ПОДКАСТ | Нападающий сборной Эстонии: у наших хоккеистов есть потенциал, но нам очень тяжело уехать играть за границу
С 27 апреля по 3 мая в литовском Вильнюсе состоялся чемпионат мира по хоккею (первый дивизион, группа В), где сборная Эстонии спустя 6 лет заняла третье место. Гостем подкаста RusDelfi стал нападающий сборной Эстонии Даниил Фурса, который рассказал о двух разгромных поражениях, о потенциале нашей сборной, а также о нарвском хоккее.
На прошедшем чемпионате мира по хоккею (первый дивизион, группа В) Эстония в начале потерпела два крупных поражения от Украины (0:8) и Литвы (1:6). Однако эстонские хоккеисты сумели собраться и обыграть Испанию (4:3 ОТ), Нидерланды (3:2). В заключительном матче турнира эстонская сборная доминировала на протяжении всего матча, обыграла Китай (3:1) и завоевала бронзовые медали. В последний раз эстонские хоккеисты занимали третье место на ЧМ в первом дивизионе в 2018 году, который также проходил в Литве.
„Я думаю, мы сыграли нашу лучшую игру на турнире. Где-то 55 минут полностью владели инициативой, много бросали, они вообще ничего не могли создать. Нам есть куда расти, нельзя давать себе расслабиться, даже когда ты выигрываешь в две шайбы“, — сказал после победы над Китаем Роберт Рооба.
По итогам турнира в группе B Украина, занявшая первое место, получила право играть в 2025 году в группе А, а сборная Нидерландов, занявшая последнее место, опустилась в группу A второго дивизиона чемпионата мира 2025 года.
Подробности - в нашем подкасте!
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