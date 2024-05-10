Хоккей
10.05.2024, 10:04

ПОДКАСТ | Нападающий сборной Эстонии: у наших хоккеистов есть потенциал, но нам очень тяжело уехать играть за границу

 
Нападающий сборной Эстонии Даниил Фурса
Нападающий сборной Эстонии Даниил Фурса
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

С 27 апреля по 3 мая в литовском Вильнюсе состоялся чемпионат мира по хоккею (первый дивизион, группа В), где сборная Эстонии спустя 6 лет заняла третье место. Гостем подкаста RusDelfi стал нападающий сборной Эстонии Даниил Фурса, который рассказал о двух разгромных поражениях, о потенциале нашей сборной, а также о нарвском хоккее.

На прошедшем чемпионате мира по хоккею (первый дивизион, группа В) Эстония в начале потерпела два крупных поражения от Украины (0:8) и Литвы (1:6). Однако эстонские хоккеисты сумели собраться и обыграть Испанию (4:3 ОТ), Нидерланды (3:2). В заключительном матче турнира эстонская сборная доминировала на протяжении всего матча, обыграла Китай (3:1) и завоевала бронзовые медали. В последний раз эстонские хоккеисты занимали третье место на ЧМ в первом дивизионе в 2018 году, который также проходил в Литве.

„Я думаю, мы сыграли нашу лучшую игру на турнире. Где-то 55 минут полностью владели инициативой, много бросали, они вообще ничего не могли создать. Нам есть куда расти, нельзя давать себе расслабиться, даже когда ты выигрываешь в две шайбы“, — сказал после победы над Китаем Роберт Рооба.

По итогам турнира в группе B Украина, занявшая первое место, получила право играть в 2025 году в группе А, а сборная Нидерландов, занявшая последнее место, опустилась в группу A второго дивизиона чемпионата мира 2025 года.

Подробности - в нашем подкасте!

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Таймкоды:

  • 0:50 Эмоции Даниила Фурсы от прошедшего ЧМ

  • 1:20 Долгая подготовка к турниру и товарищеские матчи

  • 2:40 Высокая конкуренция за место в сборной

  • 3:30 Два разгромных поражения, как так вышло?

  • 6:42 Почему вратаря поменяли только после второй игра?

  • 8:32 Насколько жесткий и эмоциональный главный тренер сборной Эстонии Петри Скрико?

  • 9:19 Насколько тяжело было собраться после двух поражений подряд?

  • 12:11 В матче против Литвы было интересно играть, так как было много болельщиков

  • 12:50 Было бы проще начинать турнир матчами против Испании и Нидерландов?

  • 13:40 Сборная Украины была на голову выше всех?

  • 15:05 Даниил Фурса об игре за украинский „Кременчуг“ и об украинских игроках

  • 16:00 У сборной Эстонии есть большой потенциал

  • 18:10 Юные хоккеисты могут использовать клуб „Пантер“ в качестве трамплина для дальнейшей карьеры

  • 19:37 Родители, которые видят в своих детях будущих звезд хоккея, не должны заставлять детей играть

  • 20:10 Об игре за третье место

  • 21:10 Эмоции от гола за сборную

  • 21:40 Снова немного о китайской сборной

  • 22:20 Как команда праздновала выигранные бронзовые медали?

  • 23:15 Болельщики в Эстонии немного зажаты

  • 24:20 На ЧМ в Вильнюсе был ужасный лед

  • 25:35 Выступление за „Пантер“ в Балтийской лиге

  • 26:40 Где будешь играть в следующим сезоне?

  • 27:00 В Финляндию и Швецию лучше ехать, когда тебе 16-20 лет

  • 27:50 В 27 лет лучше ехать в Германию, Францию или Нидерланды

  • 30:45 Эстонским хоккеистам очень тяжело уехать играть за границу

  • 33:00 В Нарве хоккеисты безумно талантливы

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