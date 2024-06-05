Вице-мэр Казе: отмена пособия по безработице приведет к росту бюрократии(5)
Вице-мэр Таллинна Карл Сандер Казе в своем обращении к министру Тийту Рийсалу отмечает, что предлагаемые изменения Закона о страховании от безработицы, согласно которым планируется отменить выплату пособия по безработице, составлены без основательного анализа влияния. Кроме того, отсутствует четкое представление о том, как эти изменения повлияют на местные самоуправления. Как сказал вице-мэр, известно лишь то, что изменения приведут к росту бюрократии и снизят мотивацию людей к регистрации в качестве безработных, в связи с чем вырастет число тех, кто не имеет медицинскую страховку.
В пояснительной записке к проекту изменения в Законе о страховании по безработице и других связанных с ним законов указывается, что замена пособия по безработице на базовую страховую компенсацию по безработице негативно скажется примерно на 8668 человек (в т.ч. учащихся, людях, освободившихся из тюрьмы, людях с обязательствами по уходу и уходу за детьми), т.е. на тех, кто не входит в состав рабочей силы либо на тех, у кого отсутствует необходимый стаж для страхования от безработицы. Вице-мэр Казе отмечает, что в самой пояснительной записке говорится, что уровень жизни и благосостояния этих людей будет снижен и они могут стать получателями прожиточного пособия. Казе приводит пример, что, если пособие по безработице за 31 день составляет 362,7 евро, то прожиточный минимум составляет 200 евро.
Вице-мэр Таллинна указывает на то, что поскольку в пояснительной записке не указано, как нуждающиеся в дополнительной поддержке семьи будут распределяться между местными самоуправлениями, в т.ч. многие нуждающиеся в помощи появятся в Таллинне, то будет сложно гарантировать готовность обслужить всех нуждающихся. „У местных самоуправлений должна быть возможность оценить, достаточно ли имеющейся рабочей силы“, – подчеркнул Казе.
„Кроме того, следует учитывать, что ходатайства на прожиточный минимум подаются ежемесячно. Для этого людям необходимо предоставить в местное самоуправление все важные документы и справки (например, распечатки счетов всех членов семьи), которые не доступны в государственных регистрах. Помимо этого, Закон о социальном обеспечении накладывает на самоуправление обязательство ежемесячно оценивать другие потребности заявителя и его семьи в социальном обеспечении. Это значительная административная нагрузка как на человека, так и на местное самоуправление“, – отметил Казе.
Хотя в пояснительной записке утверждается, что изменения приведут к сокращению бюрократии, вице-мэр с этим не согласен.
„Понятно, что нагрузка Кассы по безработице будет снижена для целевых групп, которые больше не будут получать пособие по безработице. Самоуправлению же необходимо выяснить, оценить, имеют ли право люди из этой целевой группы на получение прожиточного минимума или нет. Это требует значительно большего объема ресурсов, чем в случае назначения пособия по безработице“, – сказал Казе.
В пояснительной записке министерства указано, что отмена пособия по безработице не повлияет на регистрацию людей в качестве безработных, на право получения услуг рынка труда и пособия по безработице, в т.ч. не повлияет на получение медицинского страхования.
„В то же время основным источником мотивации регистрироваться в качестве безработных является денежное пособие. Отмена пособия снизит мотивацию, что в свою очередь может повысить число людей без медицинской страховки, – отметил Казе. – В связи с этим местное самоуправление обоснованно обеспокоено тем, что в результате изменений вырастет число людей без медицинской страховки. С одной стороны, они могут попасть в невыгодное положение при получении помощи, с другой стороны – влекут за собой дополнительные расходы для самоуправления, которое будет обеспечивать лечением незастрахованных людей“.
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