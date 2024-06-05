Вице-мэр Казе: отмена пособия по безработице приведет к росту бюрократии

В пояснительной записке к проекту изменения в Законе о страховании по безработице и других связанных с ним законов указывается, что замена пособия по безработице на базовую страховую компенсацию по безработице негативно скажется примерно на 8668 человек (в т.ч. учащихся, людях, освободившихся из тюрьмы, людях с обязательствами по уходу и уходу за детьми), т.е. на тех, кто не входит в состав рабочей силы либо на тех, у кого отсутствует необходимый стаж для страхования от безработицы. Вице-мэр Казе отмечает, что в самой пояснительной записке говорится, что уровень жизни и благосостояния этих людей будет снижен и они могут стать получателями прожиточного пособия. Казе приводит пример, что, если пособие по безработице за 31 день составляет 362,7 евро, то прожиточный минимум составляет 200 евро.

Вице-мэр Таллинна указывает на то, что поскольку в пояснительной записке не указано, как нуждающиеся в дополнительной поддержке семьи будут распределяться между местными самоуправлениями, в т.ч. многие нуждающиеся в помощи появятся в Таллинне, то будет сложно гарантировать готовность обслужить всех нуждающихся. „У местных самоуправлений должна быть возможность оценить, достаточно ли имеющейся рабочей силы“, – подчеркнул Казе.

„Кроме того, следует учитывать, что ходатайства на прожиточный минимум подаются ежемесячно. Для этого людям необходимо предоставить в местное самоуправление все важные документы и справки (например, распечатки счетов всех членов семьи), которые не доступны в государственных регистрах. Помимо этого, Закон о социальном обеспечении накладывает на самоуправление обязательство ежемесячно оценивать другие потребности заявителя и его семьи в социальном обеспечении. Это значительная административная нагрузка как на человека, так и на местное самоуправление“, – отметил Казе.

Хотя в пояснительной записке утверждается, что изменения приведут к сокращению бюрократии, вице-мэр с этим не согласен.