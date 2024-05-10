План отмены пособий по безработице окажет разрушительное воздействие на многих безработных. Они существенно потеряют в доходах

Это изменение, безусловно, увеличит нагрузку на социальный отдел. Зарегистрированный уровень безработицы уже в феврале 2024 года составил 8,1%, а зарегистрированных безработных было 55 570 человек. Получателей пособий по безработице в феврале 2024 года было 2763 человека (данные с сайта Кассы по безработице).

„ Безработный должен находиться в сфере внимания Кассы по безработице, а не зависеть от социальной системы. Мотивация безработных выполнять свои обязательства по активности и достижению самообеспеченности достаточно низкая у большого числа претендентов на получение прожиточного пособия. Отмена пособий по безработице еще больше снизит их мотивацию регистрироваться в Кассе по безработице и искать работу. Если предложенное изменение будет реализовано, текущая роль Кассы по безработице по мотивации людей активно искать работу полностью выполнена не будет, что будет способствовать долгосрочной безработице. Люди потеряют социальные гарантии, вырастут расходы самоуправления на оплату медицинских счетов незастрахованных лиц, усугубятся проблемы психического здоровья“, - прокомментировал заместитель директора Союза городов и волостей Эстонии Ян Трей.

На сегодняшний день не существует четкого механизма, каким образом государство компенсирует местным самоуправлениям дополнительную административную нагрузку, возникающую из-за увеличения количества заявлений на получение прожиточного пособия, таким образом, чтобы оно покрывало и фактические расходы муниципалитетов (в настоящее время средства, уплачиваемые государством за оформление этих пособий, в виде государственной помощи, не покрывают фактические расходы самоуправлений).

Согласно отзывам, полученным от членов союза, отмена пособий, выплачиваемых через Кассу по безработице, ухудшит экономическое положение многих безработных, исчезнет медицинское страхование, снизится мотивация безработных обращаться в Кассу по безработице, кроме того, это изменение увеличивает и без того очень большую нагрузку на социальных работников.

В пояснительной записке к проекту говорится, что, по прогнозу, с отменой пособия по безработице число людей, имеющих право на прожиточное пособие, увеличится примерно на 570 человек. К сожалению, из проекта неясно, как был сделан такой вывод, и на каком анализе основана эта оценка.

„Нагрузка, возложенная на местные самоуправления, уже сегодня очень велика. Если задач от государства будет все больше, местные самоуправления скоро просто развалятся под их тяжестью, причем я имею в виду не только финансовые, но и человеческие ресурсы, возможность предоставления рабочих мест и прочего, необходимого для работы. Другими словами, общие затраты, скорее, вырастут, поскольку каждая новая реализация системы, реорганизация и создание возможностей влекут за собой затраты. Значимой выгоды нет, и проигравшим остается обычный гражданин“, - сказала руководитель социального отдела города Вильянди Карин Кийс.

Семьи останутся без помощи как со стороны государства, так и местного самоуправления

В качестве обоснования изменения в пояснительной записке к проекту указано, что пособие по безработице и прожиточное пособие - дублирующие выплаты. Все-таки, существует мнение, что они не являются дублирующими. Пособие по безработице – это личное пособие для человека, который не работает. Прожиточное пособие представляет собой субсидию, основанную на нуждах домохозяйства, не имеющего гарантированного прожиточного минимума. Другими словами, средства к существованию домохозяйств будут еще ниже, поскольку так называемые „пограничные“ семьи не получат помощи ни от самоуправления, ни от государства.

Одно местное самоуправление также привело в обратной связи пример из практики: семья из 4 человек, общие расходы на жилье 550 евро, отец семейства получает зарплату в размере 1310 евро нетто, мать семейства стала безработной, не получает страховку и пособие по безработице, так как вынуждена была уйти по соглашению сторон.

В семье двое детей, первый взрослый, не устроившийся на работу сразу после окончания школы, состоит на учете как безработный, второй ребенок - несовершеннолетний.

Прожиточный минимум семьи составляет 760 евро (первый взрослый член семьи 200, второй и третий взрослый по 160 евро, несовершеннолетний 240 евро).

Если мать и взрослый сын будут получать пособие по безработице, доход семьи составит 2035,4 евро.

Если пособие по безработице заменяется „вариантом прожиточного пособия“, доход семьи составляет 1310 евро, а пособие по безработице не выплачивается, если расходы на жилье составляют, например, 550 евро.

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