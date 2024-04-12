Министерство экономики и коммуникаций хочет отменить пособие по безработице

Введение единой системы снизит, по словам Рийсало, административную нагрузку и сделает систему страхования по безработице более удобной для того, кто ее использует.

Для нас нецелесообразно иметь дублирующие друг друга системы. Компенсация по безработице должна соответствовать своей цели и способствовать тому, чтобы человек работал. Людям, которые вкладывают в систему, нужна поддержка в период поиска новой работы, и они должны ее получать», - пояснил министр.

По мнению министра экономики и инфотехнологий, в нынешнем виде система компенсаций по безработице сложна, и действующие условия привели к ситуации, когда в числе безработных есть люди, которые платили платежи по страхованию от безработицы, но не получают ни страхового возмещения, ни пособия по безработице.

Получение пособия по безработице не предполагает от человека вклада в систему страхования от безработицы или в государственную налоговую систему. Ту же цель, по словам Рийсало, выполняет и выплачиваемое на основании Закона о социальном обеспечении прожиточное пособие, но в случае пособия по безработице не оценивается реальная потребность человека в помощи, как при выплате прожиточного пособия.

«Цели пособия по безработице и критерии выплаты в данный момент противоречивы. Речь идет пособии, которое представляет из себя выплачиваемый из системы компенсаций по безработице комбинированный вариант социального страхования и социальной помощи, целью которого является предотвращение лишений и бедности во время безработицы», - пояснил министр экономики и инфотехнологий Тийт Рийсало .

Целью страхового возмещения по безработице является предоставление работнику альтернативного дохода на период, когда человек остается без работы. Условиями его получения является то, что человек перед потерей работы трудился и платил платежи по страхованию от безработицы (подробнее читайте здесь ), его размер зависит от предыдущего дохода человека.

По действующей системе компенсаций по безработице людям предлагается в случае безработицы страховое возмещение по безработице и пособие по безработице.

В дополнение к существующему страховому возмещению по безработице законопроектом создается новый вид компенсации по безработице: базовая страховая компенсация по безработице. Пособие по безработице в его нынешнем виде исчезнет.

В результате изменения человеку при потере работы будет выплачиваться или нынешнее основанное на доходе страховое возмещение по безработице, или новое базовое страховое возмещение по безработице.

Право на получение базового страхового возмещения по безработице возникнет у людей, которые платили платежи по страхованию от безработице, точно так же, как это предусматривается в случае со страховым возмещением по безработице, основанным на доходе.

Цель базового страхового возмещения по безработице - обеспечить безработному на время активного поиска работы частичную компенсацию дохода в минимальном размере и в то же время мотивировать безработного как можно скорее приступить к работе.

Размер базового страхового возмещения по безработице будет привязан к минимальной зарплате и будет составлять 50% от минимальной зарплаты за предыдущий календарный год.

Длительность выплаты базового страхового возмещения по безработице будет составлять 180 календарных дней. Как и в случае с нынешним страховым возмещением по безработице, длительность выплаты будет зависеть от ситуации на рынке труда. В случае высокого уровня безработицы срок выплаты будет автоматически продлен на 60 дней, то есть до 240 календарных дней.

Компенсацию по новой базовой ставке станут получать и безработные, которые делали платежи по страхован/ию от безработицы, но которые сейчас не получают ни страховую компенсацию, ни пособие по безработице, так как у них не выполнено требование по стажу или основания для прекращения трудовых отношений не позволяют получать страховое возмещение по безработице. Например, в дальнейшем страховое возмещение по безработице в размере базовой ставки получат и люди, которые уволились с работы по собственному желанию или по соглашению с работодателем.