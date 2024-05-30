В Йыхви убили женщину. Подозреваемый задержан

По предварительной информации, собранной на месте, были основания подозревать, что убийство произошло в одной из квартир. Поначалу полиция не могла войти в квартиру, но в итоге 46-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, сам открыл дверь, и полиция арестовала его по подозрению в убийстве.

По словам начальника процессуальной группы отделения полиции Йыхви Александры Мурсеп, и подозреваемый, и потерпевшая ранее были известны полиции. „Насколько известно, мужчина и женщина праздновали день рождения подозреваемого вдвоем в квартире. Причина, по которой празднование приняло такой трагический оборот, выяснится в ходе следствия“, - сказала Мурсеп.

„На этой неделе в Ида-Вирумаа в результате преступлений погибли два человека. Большинство тяжких насильственных преступлений совершаются под воздействием алкоголя. В состоянии алкогольного опьянения конфликты уже невозможно решать словами, тогда прибегают к физическому воздействию, и в худшем случае все заканчиваются чьей-то смертью“, - отметила представитель полиции.

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