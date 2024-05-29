Подозреваемого в убийстве в Кохтла-Ярве взяли под стражу на два месяца

„Вируский уездный суд сегодня удовлетворил ходатайство Вируской окружной прокуратуры о заключении под стражу на два месяца 35-летнего мужчины, который подозревается в убийстве и незаконном обращении с огнестрельным оружием“, - сказала прокурор Вируской окружной прокуратуры Лийна Пикма.

Суд согласился с мнением прокуратуры о том, что подозреваемый, находясь на свободе, может продолжить совершать преступления.

„Подозреваемый ранее был судим за незаконное обращение с огнестрельным оружием, и собранная по текущему делу информация также указывает на то, что взятый под стражу человек использовал огнестрельное оружие, не имея на то разрешения“, - добавила Пикма.

В пондельник около 22.20 в Центр тревоги сообщили, что в Ахтме на траве лежит молодой человек с раной около уха. Прибывшие на место происшествия сотрудники скорой помощи констатировали его смерть. Для установления точных обстоятельств происшествия была привлечена полиция.

По словам начальника Йыхвиского полицейского отделения Андреаса Клийманта, по предварительным данным, молодой человек погиб в результате выстрела из огнестрельного оружия с признаками модификации.

„Насколько нам известно на данный момент, подозреваемый и жертва были знакомы, между ними возник конфликт, который вчера обострился и, к сожалению, закончился смертью одного из участников. Подозреваемый 35-летний мужчина сдался на месте происшествия, был задержан, его оружие изъято в качестве вещественного доказательства“, - сказал Клиймант.

„Все точные обстоятельства происшествия, в том числе происхождение незаконного огнестрельного оружия с признаками модификации, будут выяснены в рамках возбужденного уголовного дела“, - добавил начальник отделения.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статьям Пенитенциарного кодекса об убийстве и незаконном обращении с огнестрельным оружием. Расследование ведет Идаская префектура под руководством Вируской окружной прокуратуры.

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