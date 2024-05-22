Педофилу-убийце Василию Очкаленко отказал в УДО и окружной суд

По оценке суда второй инстанции, досрочное освобождение Очкаленко не является оправданным, сообщили в среду порталу Rus.ERR в пресс-службе Таллиннского окружного суда.

По оценке окружного суда, положительные обстоятельства, способствующие освобождению осужденного, не перевешивают потенциальные риски, обусловленные обстоятельствами совершенных им преступлений. Учитывая обстоятельства преступлений, его условно-досрочное освобождение несет в себе слишком много рисков, которые снижают вероятность положительной ресоциализации.

Василий Очкаленко сидит в тюрьме с 20 августа 1992 года. Он совершил тяжкие преступления против личности, за что был приговорен судом к смертной казни. Однако позднее смертная казнь была заменена пожизненным заключением.

Напомним, что 18 марта Харьюский уездный суд рассмотрел возможность условно-досрочного освобождения из тюрьмы Василия Очкаленко , приговоренного к пожизненному заключению за убийство 10-летней девочки и попытку изнасиловать еще одного ребенка.

Если тюрьма ходатайство об УДО поддержала, то прокуратура была против освобождения Очкаленко. Ранее судебная система уже несколько раз отказывала Очкаленко в условно-досрочном освобождении. Последний раз - в конце 2021 года. Тогда суд почитал, что освобождение Василия Очаленко из тюрьмы нарушило бы общественное чувство справедливости.

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