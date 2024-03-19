Прокуратура не поддержала: педофил-убийца Василий Очкаленко не выйдет досрочно из тюрьмы

Если тюрьма ходатайство об УДО поддержала, то прокуратура была против освобождения Очкаленко.

„Суд вынесет постановление 27 марта“, - прокомментировали порталу Rus.ERR в пресс-службе Харьюского уездного суда.

Ранее судебная система уже несколько раз отказывала Очкаленко в условно-досрочном освобождении. Последний раз - в конце 2021 года. Тогда суд почитал, что освобождение Василия Очаленко из тюрьмы нарушило бы общественное чувство справедливости.

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