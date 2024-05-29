Алкогольная политика не достигла цели: жители Эстонии последние годы пьют все больше(7)
Проводимая в Эстонии государственная алкогольная политика оказалась во многом неэффективной: потребление алкоголя в стране растет уже несколько лет подряд, и по этому показателю Эстония заметно опережает большинство государств Европы, пишет Rus.ERR.
К такому выводу пришли эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), оценившие тенденции последнего десятилетия, сообщила в среду „Актуальная камера“.
Примерно 20% жителей Эстонии злоупотребляют алкогольными напитками, и проведенный экспертами ВОЗ анализ показал малую эффективность алкогольной политики эстонского государства.
„Намеченные в составленной 12 лет назад т. н. „зеленой книге“ цели по большей части не достигнуты. Потребление алкоголя не сократилось, а, напротив, стало расти после снижения акцизов в 2019 году. На это повлияла, к сожалению, и коронавирусная эпидемия. Но есть и некоторые позитивные тенденции: возраст первого знакомства с алкоголем растет, и снизилось число вызванных алкоголем дорожно-транспортных происшествий“, - отметила глава представительства ВОЗ в Эстонии Кристина Кёлер.
ВОЗ рекомендует Эстонии принять целый ряд дополнительных мер по ограничению доступности алкоголя. В частности, предлагается повысить акцизы на алкоголь, ввести систему лицензирования продавцов и запретить продажу алкоголя на автозаправочных станциях.
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