Алкогольная политика не достигла цели: жители Эстонии последние годы пьют все больше

„Намеченные в составленной 12 лет назад т. н. „зеленой книге“ цели по большей части не достигнуты. Потребление алкоголя не сократилось, а, напротив, стало расти после снижения акцизов в 2019 году. На это повлияла, к сожалению, и коронавирусная эпидемия. Но есть и некоторые позитивные тенденции: возраст первого знакомства с алкоголем растет, и снизилось число вызванных алкоголем дорожно-транспортных происшествий“, - отметила глава представительства ВОЗ в Эстонии Кристина Кёлер.