Станет еще дороже? С 1 мая выросли акцизы на топливо, газ и электричество

Согласно закону, акциз на алкоголь, который последний раз повышали в 2018 году, будет увеличиваться на пять процентов в год в период с 2024-го по 2026-й. Точно так же будет расти и акцизный сбор на сигареты и курительный табак, который в последние годы увеличивался на пять процентов в год. Это коснется и акциза на табачные жидкости (он тоже будет увеличиваться на пять процентов в год в течение следующих трех лет), и минимальной суммы акциза на сигары и сигариллы.

А с 1 мая акцизы выросли на дизельное топливо, природный газ и электроэнергию. Повышение акцизов не коснулось бензина и дизельного топлива специального назначения.

Если еще в апреле акциз на дизельное топливо составлял 0,372 евро за литр, то с 1 мая – уже 0,399 евро за литр. Акциз на дизельное топливо специального назначения останется на нынешнем уровне – 0,021 евро за литр.

Акциз на природный и сжиженный газ с 1 мая увеличился на 20%. А на на автомобильный природный газ и сжиженный автомобильный природный газ – менее чем на 5%. Кроме того, с 1 мая на 45% увеличится акциз на электроэнергию.

Если в апреле акциз на электроэнергию составлял 1 евро за мегаватт-час электроэнергии, то с 1 мая – уже 1,45 евро. Эксперты рассказали „МК-Эстонии“, чего ждать простому потребителю.

Сулев Перт, экономист Банка Эстонии

Рост цен в этом году будет несколько ускорен за счет повышения налогов. В январе НСО вырос с 20% до 22%, а алкогольная и табачная продукция подорожала из-за повышения акцизов.

Повышение акцизов будет происходить в течение четырех лет и станет неизменным, но не ожидается, что оно приведет к значительному росту цен. Акцизы на топливо и электроэнергию были снижены в 2020 году, чтобы людям и предприятиям было легче справиться с последствиями коронакризиса.

Первоначально снижение акцизов планировалось только на двухлетний период, но неоднократно откладывалось. Согласно текущим планам, акцизы на топливо и электроэнергию начнут медленно повышаться в мае 2024 года и вернутся к докризисному уровню в течение четырех лет.