Станет еще дороже? С 1 мая выросли акцизы на топливо, газ и электричество(5)
В июне прошлого года Рийгикогу принял Закон о внесении изменений в Закон об акцизе на алкоголь, табак, топливо и электричество. В соответствии с этими поправками уже с 1 января 2024 года акцизные ставки на алкоголь и табачные изделия выросли на 5%, а с 1 мая повысились акцизы на топливо (на 7%), природный газ (на 20%) и электроэнергию (аж на 45%!). „МК-Эстония“ узнала у экспертов, как все эти повышения отразятся на ценах для простого обывателя и насколько больше нам всем теперь придется платить?
Согласно закону, акциз на алкоголь, который последний раз повышали в 2018 году, будет увеличиваться на пять процентов в год в период с 2024-го по 2026-й. Точно так же будет расти и акцизный сбор на сигареты и курительный табак, который в последние годы увеличивался на пять процентов в год. Это коснется и акциза на табачные жидкости (он тоже будет увеличиваться на пять процентов в год в течение следующих трех лет), и минимальной суммы акциза на сигары и сигариллы.
А с 1 мая акцизы выросли на дизельное топливо, природный газ и электроэнергию. Повышение акцизов не коснулось бензина и дизельного топлива специального назначения.
Если еще в апреле акциз на дизельное топливо составлял 0,372 евро за литр, то с 1 мая – уже 0,399 евро за литр. Акциз на дизельное топливо специального назначения останется на нынешнем уровне – 0,021 евро за литр.
Акциз на природный и сжиженный газ с 1 мая увеличился на 20%. А на на автомобильный природный газ и сжиженный автомобильный природный газ – менее чем на 5%. Кроме того, с 1 мая на 45% увеличится акциз на электроэнергию.
Если в апреле акциз на электроэнергию составлял 1 евро за мегаватт-час электроэнергии, то с 1 мая – уже 1,45 евро. Эксперты рассказали „МК-Эстонии“, чего ждать простому потребителю.
Сулев Перт, экономист Банка Эстонии
Рост цен в этом году будет несколько ускорен за счет повышения налогов. В январе НСО вырос с 20% до 22%, а алкогольная и табачная продукция подорожала из-за повышения акцизов.
Повышение акцизов будет происходить в течение четырех лет и станет неизменным, но не ожидается, что оно приведет к значительному росту цен. Акцизы на топливо и электроэнергию были снижены в 2020 году, чтобы людям и предприятиям было легче справиться с последствиями коронакризиса.
Первоначально снижение акцизов планировалось только на двухлетний период, но неоднократно откладывалось. Согласно текущим планам, акцизы на топливо и электроэнергию начнут медленно повышаться в мае 2024 года и вернутся к докризисному уровню в течение четырех лет.
Больше всего вырастет цена на дизельное топливо – на 12 центов за литр в течение четырех лет. Немного вырастут и цены на природный газ, электроэнергию и печное топливо. Общий эффект повышения акцизного сбора на потребительские цены составляет примерно 0,2 процентных пункта за четыре года. Акцизы на алкоголь были снижены в 2019 году, чтобы сократить трансграничную торговлю и ослабить давление на рост цен. Цены на алкоголь и табачные изделия отстали от роста зарплат и стали относительно более доступными по сравнению с периодом до коронакризиса.
По сравнению с 2019 годом общий уровень цен и зарплат в Эстонии вырос примерно на 40%, однако цены на алкоголь – лишь на 16%, а цены на табачные изделия – на 33%. Необходимость повышения акцизов усилилась в связи с началом российско-украинской войны.
С одной стороны, ситуация с безопасностью в Европе ухудшилась, и теперь необходимо больше инвестировать в национальную оборону. С другой стороны, резкое повышение цен на энергоносители на мировом рынке усилило необходимость поддержки государством домохозяйств и принятия на себя части их расходов. В то же время доходы государства из-за экономического спада в ожидаемом темпе не росли.
Лийз Эльмик, старший экономист Swedbank
Акцизные сборы являются частью налоговых поступлений государства, за счет которых оно финансирует различные общественные услуги. Поскольку расходы государства значительно превышают его доходы, нужно находить возможности увеличения налоговых поступлений.
По данным Минфина, всего в 2024 году в госбюджет от акцизов поступит 1 млрд евро. Беспокоиться не стоит, так как повышение акцизов существенно не меняет конечные цены на различные товары. Например, увеличение акциза на электроэнергию приведет к повышению цены на электроэнергию в этом году всего на 0,05 цента за кВт/ч. Повышение акциза на дизельное топливо приведет к его подорожанию на 3,3 цента за литр.
Если говорить об алкоголе, то цена бутылки вина в среднем из-за повышения акцизов выросла на 7 центов, а цена бутылки пива – на 2 цента.
Кристьян Пунгас, аналитик Департамента фискальной политики Министерства финансов
Акцизные сборы направлены на то, чтобы ограничить потребление налогооблагаемых товаров и частично компенсировать (посредством сбора доходов) внешнее воздействие, возникающее в результате потребления.
Например, акциз на топливо должен помочь компенсировать вредное воздействие на окружающую среду, акциз на алкоголь и табак, в свою очередь, – на здоровье. Акцизы на алкоголь и табачные изделия в начале 2024 года выросли на 5%. Цена на крепкий алкоголь выросла примерно на 3,5%, пиво – на 1,6%, пачка сигарет подорожала почти на 4%.
Именно налогообложение вредной для здоровья продукции помогает несколько ограничить ее доступность для потребителей. Что касается энергоносителей, то акцизы на них фиксированы по количеству и не зависят от цены продукции. Сколько должен заплатить потребитель, в первую очередь, определяет рынок. Эстония в основном ориентирована на биржу электроэнергии Nord Pool. К рыночной цене добавляется акциз. Доля акциза на электроэнергию в счете простого обывателя мала, оставаясь ниже одного процента в зависимости от пакета электроэнергии, а иногда и ниже 0,5 процента, то есть потребитель практически не ощущает увеличения акциза на электроэнергию в своем счете за электроэнергию.
Например, сегодня человек, потребляющий 500 кВт/ч в месяц, платит всего 50 центов акциза. С 1 мая акциз вырос до 73 центов – вне зависимости от того, как будет колебаться цена на электроэнергию. Влияние от повышения акциза на алкоголь, табак и энергоносители на индекс потребительских цен (ИПЦ) в 2024–2026 годах достигнет примерно 0,2%. В результате налоговые поступления в госбюджет должны незначительно увеличиться. Отныне нас каждые 2–3 года будет ждать небольшое повышение акцизов с 1 мая – и так вплоть до 2027 года.
Пааво Труу, член правления и финансовый директор Coop Pank
Налоги – часть финансовой политики страны, которая, с одной стороны, помогает управлять государственным бюджетом, а с другой – влияет на поведение в обществе как производителей, так и населения. Хотя акцизные сборы больше затрагивают производителей и торговцев, они неизбежно доходят и до потребителей через повышение конечной цены на продукцию и услуги.
Размышляя о влиянии акциза на рядового потребителя, следует учитывать, что он может вас не коснуться – например, если вы отказались от употребления табака и алкоголя. Да, избежать влияния акцизного сбора на электроэнергию и топливо несколько сложнее, но каждый из нас определенно может найти возможность сэкономить и здесь.
Быстрый рост цен в последние годы стал серьезной макроэкономической и социальной проблемой во всем мире, в том числе – в Эстонии. Он был вызван различными факторами, в первую очередь – удорожанием энергоносителей и общим ростом цен на сырье. Однако в Эстонии определенно свою роль сыграло также увеличение внутренних налогов – например, налог с оборота в этом году.
В то же время стоит отметить, что в последние кварталы рост зарплат в Эстонии опережал инфляцию. В прошлом году в период с мая по декабрь потребительские цены практически не росли, в январе этого года рост НСО внес почти 1,5 процента в ИПЦ, и с тех пор цены остаются достаточно стабильными. При этом понятно, что средний рост зарплат отражает средние
показатели по стране, и у отдельных компаний повышения окладов может и не быть. В это время важно сосредоточиться на том, чтобы люди смогли сохранить свои рабочие места.
Возможно, некоторым работникам в этом году придется смириться с небольшим снижением зарплаты, чтобы сохранить свои рабочие места, но это – значительно лучше, чем быть безработным. Если работникам и работодателям удастся быть отзывчивыми и гибкими друг к другу в таких ситуациях, то когда экономический застой закончится, обязательно будет найдена возможность продолжить сотрудничество на более выгодных условиях.
Это касается и личных привычек каждого из нас, нашего умения экономить и грамотно распределять финансы. Важно, чтобы люди могли планировать, сохранять и приумножать свои личные сбережения даже во время роста цен. Обязательное условие для этого – комплексный обзор ваших доходов и расходов, который также помогает найти способы изменить потребительские привычки, пусть даже временно, чтобы успешно пережить трудные времена.
Михкель Нестор, экономический аналитик SЕВ Pank
Во-первых, сейчас госбюджет Эстонии находится в дефиците, и для покрытия расходов необходимо увеличивать доходы, а повышение акцизов – это одна из мер, вызывающих наименьшие споры.
Во-вторых, правительство также планирует изменить потребительское поведение через акцизные сборы в надежде, что потребление алкоголя и табачных изделий снизится. Рийгикогу принял решение в 2024–2026 гг. повысить акциз на них на 5% в год. Учитывая, что до этого последний раз акцизы на алкоголь повышали в 2018 году, изменение выглядит вполне обоснованным. К сожалению, Эстония по-прежнему находится в первых рядах европейских стран по потреблению алкоголя, а его доля алкоголя в ИПЦ составляет почти 4%. Поэтому повышение акциза также оказывает явное влияние на инфляцию.
Среднестатистическое эстонское домохозяйство потребляет около 3 МВт/ч электроэнергии в год. Рост ставки акциза увеличит расходы среднего домохозяйства на электроэнергию на 1,35 евро в год.
Продавцы топлива имеют возможность повышать цены настолько, насколько они считают необходимым, но свои ограничения накладывает конкуренция. Стоит учитывать, что, к счастью, цена на нефть на мировом рынке уже долгое время остается на достаточно разумном уровне, в ближайшем будущем ее существенного роста не ожидается. В целом, нынешний рост акцизов – очень скромный, поэтому вряд ли он сыграет важную роль в формировании экономической среды в ближайшие годы.
Трийну Тапвер, макроаналитик LHV
Поскольку акцизный сбор составляет лишь небольшую часть конечной цены на электроэнергию, его рост потребители ощутят не сильно. Стоит помнить, что основная часть цены на электроэнергию по-прежнему формируется за счет сетевой услуги и цены на электроэнергию на бирже, и эти колебания сказываются на потребителях больше всего. То же самое касается и других подакцизных товаров.
Например, небольшая квартира потребляет от 2000 до 3000 кВт/ч электроэнергии в год. Если сейчас часть, потраченная на акциз за такую квартиру, составляет 2–3 евро в год, то после 1 мая она составит 2,9–4,35 евро. По сути, это – очень небольшие дополнительные затраты для потребителя. Также не стоит волноваться, что из-за повышения акциза среднестатистическому домохозяйству придется резко ограничить потребление электроэнергии, а счета за электричество станут намного выше.
Например, вы можете продолжать ходить в электрическую сауну и готовить стейки в духовке без душевной боли, так как не заметите увеличения их стоимости. Если сауна топится в течение часа, а затем еще час идет пар, то в среднем потребление составляет 7–9 кВт/ч. В апреле цена одного посещения сауны составляла около 1,03–1,33 евро, из которых акциз – примерно 0,7–0,9 цента. С 1 мая акциз составит 1–1,3 цента. Это значит, что подорожание посещения сауны за счет акциза будет незаметным, разница составит 0,3–0,4 цента. А приготовление жаркого в духовке на протяжении 1,5 часа будет дороже примерно на 0,06 цента.
Акциз за литр дизеля в апреле составлял 0,372 евро, с мая – 0,399 евро. То есть гипотетически цена дизельного топлива за литр должна вырасти на 2,7 цента. Так что потребители больше всего ощутят эффект от повышения акциза именно на топливо, поскольку топливо все же расходуют не по одному литру.
Темпы роста цен на алкоголь и табак будут зависеть исключительно от торговцев. Особо переживать по этому поводу не стоит, так как для потребителя это, как правило, очень небольшая разница. Если, конечно, производитель или торговец не пожадничает и не поднимет цену еще в несколько раз – под предлогом повышения акциза.
Например, акциз за поллитра пива крепостью 5% в апреле составлял 33,35 цента. Если цена 0,5-литровой банки пива сейчас колеблется от 1,085 до 1,515 евро, то акциз составляет в среднем 22–31% от розничной цены. В зависимости, конечно, от крепости и сорта пива. После повышения акцизов в 2025 году потребитель почувствует небольшой рост цен (на 1,65 цента) за ту же полулитровую банку пива. В 2026 году акциз на ту же банку пива будет на 3,4 цента больше, чем сейчас. В случае вина рост цен в 2025 году в результате повышения акцизного сбора составит примерно 5,8 цента за бутылку емкостью 750 мл.
В целом, повышение акциза на несколько центов за бутылку алкоголя или за киловатт-час электроэнергии для потребителя незаметно. Во всяком случае, влияние повышения акцизов на топливо будет ощущаться сильнее всего. Но в то же время стоит помнить, что до коронакризиса акцизы на топливо, природный газ и электроэнергию также были выше ставок, которые будут в конце 2026 года. И если повышение акцизов для простого потребителя не будет сильно ощущаться, то каждая копейка, полученная за купленную бутылку алкоголя, литр потребленного топлива или кВт/ч электроэнергии, превратится в значительную сумму для госбюджета страны.
Тармо Кярсна, руководитель сферы продажи энергии Alexela
В обычном режиме акцизную ставку чаще всего повышают по двум причинам. Первая – это желание ограничить потребление товаров путем регулирования цен акцизным налогом. Это как раз касается алкоголя и табака. Вторая причина – это обратное перенаправление полученного акцизного налога на другие цели. Примером может служить акциз на топливо, который в течение многих лет перенаправляли на строительство и содержание дорог.
Есть и третья причина – это увеличение доходов государственного бюджета. Недавнее повышение акцизного сбора было вызвано главным образом этой причиной.
Но по кошельку простого потребителя это повышение сильно не ударит. Рост акциза на электроэнергию для потребителя означает повышение цены на 0,055 цента за кВт/ч (включая НСО). Если вы живете в квартире и в среднем в год у вас уходит 1,5 МВт/ч, то счета за год увеличатся в среднем на 2,65 евро.
Что касается акцизов на топливо, то с 1 мая акциз на дизельное топливо вырос с 372 евро за 1000 литров до 399 евро за 1000 литров, что вместе с НСО означает рост в 3,3 цента за литр. Но надо понимать, что акцизный сбор – это налог, который необходимо платить за топливо, и он является прямым расходом для продавца топлива, так же как НСО должен быть уплачен государству. На рынке топлива существует жесткая конкуренция, которая удерживает цены на оптимальном для потребителя уровне, учитывая цены мирового рынка.
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