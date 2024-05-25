25.05.2024, 12:35
„За деньги там место не купишь, важна репутация“. Как эстонские компании пробиваются во всемирно известные торговые центры(3)
Попасть в зарубежные элитные торговые центры не так-то просто — продавцы сталкиваются с ограничениями, требованиями и бесконечной бюрократией, — но в конце концов все это окупается. Истории нескольких предприимчивых жительниц Эстонии рассказывает Ärileht.
Dubai Mall в Объединенных Арабских Эмиратах — второй по площади и самый престижный торговый центр в мире площадью в 200 футбольных полей, соединенный с возвышающимся над Дубаем 830-метровым небоскребом Бурдж-Халифа, самым высоким зданием в мире.
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