Экономика
25.05.2024, 12:35

„За деньги там место не купишь, важна репутация“. Как эстонские компании пробиваются во всемирно известные торговые центры

 (3)
Teele Kaljuvee
ajakirjanik
Julija Sandul
перевод

Попасть в зарубежные элитные торговые центры не так-то просто — продавцы сталкиваются с ограничениями, требованиями и бесконечной бюрократией, — но в конце концов все это окупается. Истории нескольких предприимчивых жительниц Эстонии рассказывает Ärileht.

Dubai Mall в Объединенных Арабских Эмиратах — второй по площади и самый престижный торговый центр в мире площадью в 200 футбольных полей, соединенный с возвышающимся над Дубаем 830-метровым небоскребом Бурдж-Халифа, самым высоким зданием в мире.

Получение торговой площади в этом центре — процесс, который может длиться годами. Некоторые арендаторы ждут своей очереди по пять лет, и большинству фирм так и не удается достичь своей цели. Однако сейчас в Dubai Mall есть два места, где можно услышать эстонский язык: это кафе Pavlova и торгующий купальниками магазин Bain de Mer. Первое открылось всего за год, второй — за три месяца.

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