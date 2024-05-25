„За деньги там место не купишь, важна репутация“. Как эстонские компании пробиваются во всемирно известные торговые центры

Dubai Mall в Объединенных Арабских Эмиратах — второй по площади и самый престижный торговый центр в мире площадью в 200 футбольных полей, соединенный с возвышающимся над Дубаем 830-метровым небоскребом Бурдж-Халифа, самым высоким зданием в мире.

Получение торговой площади в этом центре — процесс, который может длиться годами. Некоторые арендаторы ждут своей очереди по пять лет, и большинству фирм так и не удается достичь своей цели. Однако сейчас в Dubai Mall есть два места, где можно услышать эстонский язык: это кафе Pavlova и торгующий купальниками магазин Bain de Mer. Первое открылось всего за год, второй — за три месяца.