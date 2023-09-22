ВИДЕО | Второй выпуск еженедельного обзора новостей уже на канале!

Вот самые читаемые новости прошедшей недели:

Все новости на тему запрета въезда в Эстонию автомобилей с номерными знаками РФ - читайте ЗДЕСЬ .

Катри Райк отправили в отставку - читайте здесь.

В Нарве демонтировали очередной памятник - читайте здесь.

Мир накрывает новый штамм COVID-19 - читайте здесь.

„Антитеррористические мероприятия“ в Нагорном Карабахе - читайте здесь.

Государственный экзамен В1 стал сложнее? - читайте здесь.

Выезд правительства в Вихула обойдется казне почти в 18 000 евро - читайте здесь.

Страх перед автоналогом: люди вывозят на свалки в два раза больше развалюх - читайте здесь.

Жительница Таллинна оплатила мошенникам шопинг во Франции - читайте здесь.

В Украине процветают схемы по уклонению от армии - читайте здесь.

Бывают ли собаки-убийцы? - читайте здесь.

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