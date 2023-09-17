За рубежом
17.09.2023, 09:02

„80 000 украинских мужчин призывного возраста просто „исчезли“.“ В Украине процветают схемы по уклонению от армии

 
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Украинские пограничники проверяют документы
Украинские пограничники проверяют документы
ФОТО: Державна Прикордонна Служба України | Twitter

„Цены варьируются от $3000 до $15000, в зависимости от региона Украины.“ Delfi выяснил, как десятки тысяч мужчин нарушают украинские законы, стремясь попасть в Европу.

В Украине, где мужчинам призывного возраста запрещено покидать страну, неоднократно раздавались предостережения, что Украина начнет возвращать мужчин, незаконно уехавших в другие страны. По данным газеты Rzeczpospolita, Польша, куда по поддельным документам прибыли не менее 80 тысяч украинских мужчин, готовится их экстрадировать.

Выезд из Украины для мужчин организуется в закрытых группах в Telegram. В начале войны с мужчин, боявшихся и не желавших идти в армию, за возможность выехать просили от 2000 до 3000 долларов, но к настоящему времени цены в некоторых местах выросли до 15 000 долларов.

RusDelfi
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