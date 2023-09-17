17.09.2023, 09:02
„80 000 украинских мужчин призывного возраста просто „исчезли“.“ В Украине процветают схемы по уклонению от армии
Тысячам здоровых мужчин выдают инвалидность за деньги
ФОТО: | Twitter
„Цены варьируются от $3000 до $15000, в зависимости от региона Украины.“ Delfi выяснил, как десятки тысяч мужчин нарушают украинские законы, стремясь попасть в Европу.
В Украине, где мужчинам призывного возраста запрещено покидать страну, неоднократно раздавались предостережения, что Украина начнет возвращать мужчин, незаконно уехавших в другие страны. По данным газеты Rzeczpospolita, Польша, куда по поддельным документам прибыли не менее 80 тысяч украинских мужчин, готовится их экстрадировать.