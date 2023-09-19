ВИДЕО | Азербайджан объявил об „антитеррористических мероприятиях“ в Нагорном Карабахе. В Ереване у здания правительства произошли столкновения митингующих с полицией

Meduza также опубликовала официальное заявление Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики: „19 сентября в 13:00 вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня вдоль всей протяженности линии соприкосновения, нанося ракетно-артиллерийские удары“ .Минобороны Армении утверждает, что армянских военных на территории непризнанной НКР нет, пишет Meduza.

Минобороны Армении на фоне обстрелов Нагорного Карабаха заявило о спокойной обстановки на границах страны . „По состоянию на 14:00 обстановка на границах Армении относительно стабильная“, — заявили в пресс-службе ведомства.

Азербайджанские СМИ опубликовали видео, на котором, как утверждается, показан момент уничтожения зенитно-ракетного комплекса „Тор“ ВС Армении в районе Степанакерта. „Новости Армении“ со ссылкой на депутата парламента непризнанной республики пишут , что в Степанакерте нет связи, „нет машин, чтобы забрать детей из школ“: „Война. Уже полчаса идет обстрел“.

В рамках этих „мероприятий“, заявили в Минобороны, азербайджанские военные „с применением высокоточного оружия на передней линии и в глубине выводят из строя позиции формирований вооруженных сил Армении, их долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения“. Гражданские объекты и население, подчеркивается в заявлении, целями не являются.

„В целях обеспечения положений трехстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении с наших территорий, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, вернувшегося на освобожденные от оккупации территории, гражданских служащих, задействованных в строительно-восстановительных работах и наших военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджана, в регионе начаты антитеррористические мероприятия локального характера“.

Днем, 19 сентября (примернов в 13.00) Минобороны Азербайджана выступило с заявлением, в котором говорится:

По утверждению Минздрава непризнанной НКР, еще 80 человек получили ранения и доставлены в республиканский медцентр. Из них 15 — мирные жители.

В Нагорном Карабахе заявляют о пяти погибших

В противном случае „антитеррористические меры“ будут „продолжены до конца“.

„Для прекращения антитеррористических мер незаконные армянские вооруженные формирования должны сдать все оружие, а незаконный режим должен быть распущен“, — заявили в администрации президента Азербайджана.

В официальном заявлении администрации президента Азербайджана говорится, что власти готовы встретиться с „с представителями армянского населения, проживающего в Карабахском регионе нашей страны“. При этом в Баку подчеркнули, что не собираются прекращать боевые действия в Карабахе до роспуска правительства непризнанной НКР, пишет Meduza .

В Баку ответили на предложение Степанакерта начать переговоры

Отмечается, что Макрон сообщил Пашиняну, что „в связи со сложившейся ситуацией Франция инициирует экстренное заседание Совета безопасности ООН“.

Они подчеркнули недопустимость применения силы и необходимость использования международных механизмов деэскалации, сообщает правительство Армении.

Никол Пашинян обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Ранее министерство обороны Карабаха сообщило, что на данный момент интенсивность огня на линии соприкосновения существенно снизилась.

„Карабахская сторона обращается к азербайджанской стороне с призывом немедленно прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров с целью урегулирования ситуации“, - такое заявление единого информационного центра Карабаха передают армянское издание „Фактор“ и „Интерфакс“.

Позже Карабах призвал Азербайджан к прекращению боевых действий и переговорам.

Около 15:20 стало известно о первых погибших мирных жителях. По утверждению омбудсмена Гегама Степаняна непризнанной республики, „среди мирного населения есть двое погибших, один из которых ребенок“. „Из 11 известных раненых — восемь детей“, — добавил он.

„ВС Азербайджана применяет артиллерийские и ракетные средства, ударные беспилотники, боевую авиацию“, — утверждают в военном ведомстве непризнанной республики.

Как сообщила Meduza, Европарламент призвал совет ЕС рассмотреть введение санкций против властей Азербайджана за военные действия в Карабахе.

Между протестующими у посольства России в Ереване и полицейскими начались стычки, пишет РИА Новости.

Минобороны России впервые высказалось о ситуации

В ведомстве отметили, что миротворцы продолжают „круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня“.

С 12:00 19 сентября 2023 г. российским миротворческим контингентом фиксируются многочисленные факты нарушения режима прекращения огня с азербайджанской стороны по всей линии соприкосновения.

Российскими миротворцами организована эвакуация мирного населения Нагорного Карабаха из наиболее опасных районов и оказание медицинской помощи пострадавшим гражданам.

В течение дня в расположение российского миротворческого контингента эвакуировано 469 человек, в том числе 185 детей. Медицинскими работниками медицинского отряда специального назначения оказана помощь девяти раненым гражданам, в том числе четырем детям.

Российское ведомство призвало стороны к прекращению огня и продолжению переговоров.

Омбудсмен непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщает о 138 раненых в результате сегодняшних обстрелов. Ранее он говорил, что погибли 25 человек — совокупно гражданских и военных.

В Ереване, где продолжаются протесты, люди попытались устроить штурм здания правительства и прорвать кордон полиции.

США призвали Азербайджан прекратить боевые действия в Карабахе. С соответствующим заявлением выступил госсекретарь Энтони Блинкен.

Заседание Совбеза ООН по ситуации в Карабахе запланировано на 21 сентября.

Минобороны Азербайджана призвало подразделения вооруженных сил Армении в Нагорном Карабахе „сложить оружие и сдаться в плен“. В таком случае ведомство обещает приостановить „антитеррористические меры“.