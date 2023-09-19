Новости Эстонии
19.09.2023, 07:00

Жительница Таллинна оплатила мошенникам шопинг во Франции

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Посылки из-за рубежа: новый способ выудить деньги?
Коллаж
Коллаж
ФОТО: Нина Брянцева | Delfi Meedia

Телефонные звонки, электронные письма, SMS от „банков“, „телекоммуникационных компаний“ или „курьерских служб“ — с каждым годом в Эстонии случаев мошенничества в интернете становится все больше. Жительница Таллинна потеряла на оплате посылки по SMS 130 евро. При этом киберпреступники смогли узнать, что покупку Анна совершила в Австралии, а это значит, сообщение выглядело достаточно правдоподобным — декларирование международных посылок и оплата налогов на импорт. Можно ли вернуть украденные деньги? И как работает схема? Подробности — в материале RusDelfi.

„130 евро — сумма, которой нелегко пожертвовать“

Анна решила оформить заказ одежды на мультибрендовом сайте в Австралии. „Я ждала посылку, предполагая, что нужно будет задекларировать и оплатить налог за нее. И вот приходи смс, я без задней мысли перехожу по ссылке и оплачиваю 2.99 евро. Закрываю сообщение и занимаюсь дальше своими делами“, —рассказывает RusDelfi Анна и делится, что было все настолько правдоподобно, что мысль о мошенничестве даже не появилась.

Анна поняла, что это орудовали мошенники, только на следующее утро.

„Захожу в свой банк и вижу, что там есть пять платежей, которые я точно не совершала. К тому же они сделаны из Франции, а туда я попасть никак не могла“, — вспоминает жертва интернет-мошенничества. Транзакции в сумме на 130 евро до сих пор висят на брони. „Я позвонила в свой банк, где мне сразу же заблокировали карточку и уже выпускают новую. Но, скорее всего, эти деньги мне уже не вернутся, — рассказывает Анна. — Представители банка хотя и сказали, что попробуют отозвать платежи и предоставить информацию о том, что покупки совершались без моего участия, но это будут решать продавцы магазинов. Поэтому, скорее всего, нет“.

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