РЕПОРТАЖ | Сдающие о госэкзамене на В1: стало сложнее, будто пришли на В2(11)
Привычная выходная тишина в Таллиннской Паэ гимназии сменилась заполнившим весь первый этаж гулом. Разобрать отдельные слова здесь практически невозможно. По всей Эстонии в воскресенье, 10 сентября, проходил государственный экзамен на уровень владения эстонским языком B1. Почти 2500 желающих получить квалификацию собрались в аудиториях Тарту, Пярну, Нарвы, Йыхви и Таллинна. Как происходила сдача государственного экзамена, сложно ли пройти испытание и какой процент в итоге получает заветный результат — в материале RusDelfi.
„Встретимся через три месяца!“
Анна пришла сдавать государственный экзамен на В1 второй раз: первый раз, три месяца назад, ей не хватило нескольких балов для того, чтобы получить заветный сертификат.
Анна делится своими впечатлениями по поводу экзамена сразу же после выхода из аудитории. Направляется к одногруппникам, чтобы рассказать, как все прошло. Не скрывая радости, говорит, что за результат ответить не может — не уверена, но счастлива, что экзамен закончился.
Анна, как и все пришедшие, начала выполнять первые задания в 10 утра. Последняя часть — разговорная, и здесь формируются пары в соответствии с фамилиями по алфавитному порядку. „Мне повезло, отстрелялась одной из первых, всего лишь три часа заняли все испытания“, — смотрит на часы Анна.
Но другим, по ее мнению, повезло меньше. Они все еще будут ждать своей очереди, поэтому некоторые даже уходят, чтобы выпить кофе и пообедать. Но все же основная масса сдающих томится рядом с аудиториями.