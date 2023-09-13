РЕПОРТАЖ | Сдающие о госэкзамене на В1: стало сложнее, будто пришли на В2

„Встретимся через три месяца!“

Анна пришла сдавать государственный экзамен на В1 второй раз: первый раз, три месяца назад, ей не хватило нескольких балов для того, чтобы получить заветный сертификат.

Анна делится своими впечатлениями по поводу экзамена сразу же после выхода из аудитории. Направляется к одногруппникам, чтобы рассказать, как все прошло. Не скрывая радости, говорит, что за результат ответить не может — не уверена, но счастлива, что экзамен закончился.

Анна, как и все пришедшие, начала выполнять первые задания в 10 утра. Последняя часть — разговорная, и здесь формируются пары в соответствии с фамилиями по алфавитному порядку. „Мне повезло, отстрелялась одной из первых, всего лишь три часа заняли все испытания“, — смотрит на часы Анна.

Но другим, по ее мнению, повезло меньше. Они все еще будут ждать своей очереди, поэтому некоторые даже уходят, чтобы выпить кофе и пообедать. Но все же основная масса сдающих томится рядом с аудиториями.

Мужчина в синей рубашке, изрядно потемневшей на спине от пота, прохаживается по коридору в ожидании своей очереди. Дверь открывается, и оттуда выходит молодой человек. Громко объявляет „Без комментариев!“, звонко хлопает по руке „коллегу по несчастью“ и прощается. „Встретимся через три месяца!“ Стоящая рядом группка женщин начинает лихорадочно листать конспекты.