Продукты официального поставщика Кремля свободно продаются в Таллинне. Это вообще законно?(11)
„Официальный поставщик московского Кремля“. Товар с такой громкой и — по нынешним временам — токсичной надписью увидел читатель RusDelfi в одном небольшом таллиннском магазине. Журналисты портала отправились в Ласнамяэ, где расположена данная торговая точка, изучили ассортимент, который предлагают жителям и гостям Таллинна, и поговорили с покупателями: допустимы ли продукты с такими „знаками качества“ в условиях войны, и важна ли для них страна-изготовитель продуктов?
Российские макароны соседствуют с украинским чаем
Подобного плана магазины с товарами из России то тут, то там разбросаны по Таллинну: практически в каждом районе города можно найти по несколько точек с консервами, макаронами, чипсами и другими продуктами питания российского производства. Судя по срокам годности — это не тот товар, который могли привезти еще до начала войны. А это значит, что торговые отношения, хоть и ведутся не так активно, как прежде, но все же существуют.
Магазин Tespi находится недалеко от дороги, большой вывески на здании нет, зато скромно стоит переносной рекламный стенд с названием и временем работы. Отмечаем, что в выходные место закрыто, в будни сюда можно прийти с 9 утра до 5 вечера.