Продукты официального поставщика Кремля свободно продаются в Таллинне. Это вообще законно?

Российские макароны соседствуют с украинским чаем

Подобного плана магазины с товарами из России то тут, то там разбросаны по Таллинну: практически в каждом районе города можно найти по несколько точек с консервами, макаронами, чипсами и другими продуктами питания российского производства. Судя по срокам годности — это не тот товар, который могли привезти еще до начала войны. А это значит, что торговые отношения, хоть и ведутся не так активно, как прежде, но все же существуют.