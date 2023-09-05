Новости Эстонии
05.09.2023, 07:00

Продукты официального поставщика Кремля свободно продаются в Таллинне. Это вообще законно?

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Хлебцы с надписью "Официальный поставщик Московского Кремля" были замечены в Таллинне
Хлебцы с надписью "Официальный поставщик Московского Кремля" были замечены в Таллинне
ФОТО: Delfi Meedia

„Официальный поставщик московского Кремля“. Товар с такой громкой и — по нынешним временам — токсичной надписью увидел читатель RusDelfi в одном небольшом таллиннском магазине. Журналисты портала отправились в Ласнамяэ, где расположена данная торговая точка, изучили ассортимент, который предлагают жителям и гостям Таллинна, и поговорили с покупателями: допустимы ли продукты с такими „знаками качества“ в условиях войны, и важна ли для них страна-изготовитель продуктов?

Российские макароны соседствуют с украинским чаем

Подобного плана магазины с товарами из России то тут, то там разбросаны по Таллинну: практически в каждом районе города можно найти по несколько точек с консервами, макаронами, чипсами и другими продуктами питания российского производства. Судя по срокам годности — это не тот товар, который могли привезти еще до начала войны. А это значит, что торговые отношения, хоть и ведутся не так активно, как прежде, но все же существуют.

Магазин Tespi находится недалеко от дороги, большой вывески на здании нет, зато скромно стоит переносной рекламный стенд с названием и временем работы. Отмечаем, что в выходные место закрыто, в будни сюда можно прийти с 9 утра до 5 вечера.

Заходим в помещение и видим стопки корзин для будущих покупок, стеллажи с товарами. Только в самом конце зал начинает напоминать склад, в основном же товары аккуратно расставлены на полках. В будний день в районе 11 утра здесь достаточно многолюдно. Зевак нет — покупатели четко знают, за чем пришли. В основном корзины наполняются не до верху: буквально три-пять позиций.

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