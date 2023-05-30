Секрет низких цен: российские и белорусские товары на прилавках бюджетных магазинов

Издание Delfi Ärileht решило разобраться, действительно ли в продовольственных магазинах снова появились российские товары. Как сообщил читатель, в магазинах сети Selver продается минеральная вода „Боржоми“, а ведь с началом российской агрессии в Украине выяснилось, что товарный знак Borjomi не принадлежит собственникам источников. Подозрение читателя вызвало как печенье, продающееся в магазинах сети Maxima, так и российская и белорусская водка в магазинах Grossi, а также странный ассортимент в магазинах A1000 Market. Читатель даже прислал фотографию, сделанную в магазине A1000 Market в Пылва, где продаются „Бабкины семечки“, произведенные в Краснодаре.