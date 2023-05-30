Экономика
30.05.2023, 15:46

Секрет низких цен: российские и белорусские товары на прилавках бюджетных магазинов

 
Торговая сеть: полностью исключим эти товары из продажи

В большинстве продовольственных магазинов на прилавках нет товаров из России и Беларуси. Исключение составляют магазины сети A1000 Market, Maxima и Grossi.

Издание Delfi Ärileht решило разобраться, действительно ли в продовольственных магазинах снова появились российские товары. Как сообщил читатель, в магазинах сети Selver продается минеральная вода „Боржоми“, а ведь с началом российской агрессии в Украине выяснилось, что товарный знак Borjomi не принадлежит собственникам источников. Подозрение читателя вызвало как печенье, продающееся в магазинах сети Maxima, так и российская и белорусская водка в магазинах Grossi, а также странный ассортимент в магазинах A1000 Market. Читатель даже прислал фотографию, сделанную в магазине A1000 Market в Пылва, где продаются „Бабкины семечки“, произведенные в Краснодаре.

Торговая сеть A1000 Market, как заверил Delfi Ärileht пресс-секретарь, больше не поставляет товары из России и Беларуси, а по поводу „Бабкиных семечек“ сообщил, что, возможно, они были поставлены отдельным поставщиком.

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