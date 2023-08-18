18.08.2023, 08:25
В Эстонии очень много российского газа. Владелец Olerex: страна происхождения — лишь на третьем месте среди наших приоритетов(2)
Известные эстонские продавцы топлива до сих пор не избавились от российского газа. Источники, знакомые с топливным рынком, подтверждают, что этим занимается далеко не одна компания, как считалось ранее.
Сжиженный природный газ — СПГ — используется как топливо для автомобилей, а также для работы систем отопления и горячего водоснабжения во многих домах и для приготовления пищи. Во многих промышленных отраслях сжиженный газ необходим для производственных процессов, например, он критически важен для обеспечения нашей продовольственной безопасности. Он также используется и в сельском хозяйстве.