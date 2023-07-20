Санкции не преграда. Связанная с Эстонией сеть поставляет авиазапчасти бизнес-партнерам российской армии

2022 год, 25 февраля. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявляет о первых антироссийских санкциях. Днем ранее Россия начала войну в Украине. В числе первых санкций запрет на продажу самолетов, запчастей и оборудования российским компаниям. Как сказала тогда Урсула фон дер Ляйен, три четверти нынешнего российского коммерческого воздушного флота было построено в Европе, США и Канаде, и поэтому Россия серьезно зависит от этого.

Однако имеющиеся в распоряжении издания Eesti Ekspress таможенные декларации свидетельствуют о том, что российские самолеты по сей день снабжаются западными запчастями. В числе прочих этим занимается и сеть фирм, действующих из Эстонии. Они доставляют детали как находящимся под санкциями российским компаниям, так и предприятиям, которые действуют в интересах кремлевской администрации и военно-промышленного комплекса России.